Rosario tendrá su tercer acto consecutivo del 20 de Junio con el Monumento en obras

Los festejos del próximo 20 de junio se acercan y la primera etapa de la restauración del Monumento Nacional a la Bandera no se terminará antes de esa instancia. Las polémicas, demoras y reprogramaciones siguen acompañando un proceso que ya lleva más de dos años y cuatro meses.

Más allá del acuerdo y los anuncios de comienzos de este año, que establecían como nuevo plazo fines de mayo sólo para una parte que representa alrededor del 60 por ciento del plan inicial, los responsables de la obra solicitaron una ampliación, argumentando razones de carácter climático y atrasos en la provisión de placas que sólo se obtienen de una cantera en particular. Ante este escenario y los reclamos por falta de envíos de fondos al gobierno nacional, los trabajos no culminarán antes del cierre de junio, un mes de gran valor histórico para Rosario, su Monumento y sus habitantes. La fecha de finalización de las obras sigue siendo una incógnita.

Así lo señaló, Raúl Alvarez, secretario de Obras Públicas de Rosario. "Hace pocos meses firmamos un acuerdo con Nación tendiente a aceptar que redujeran las obras casi a la mitad de lo que estaba pactado inicialmente. Se hizo por una cuestión económica y con la intención de que se terminaran antes del 20 de junio. Pero por los incumplimientos en los que siguió incurriendo Nación, no fue posible", apuntó el funcionario.

"A la obra, para culminar, le hace falta un 18 por ciento de avance. Y falta algo muy lento que está relacionado con la reposición de los mármoles que se retiraron porque estaban deteriorados, o se deterioraron en el retiro cuando se hizo la impermeabilización", contó Alvarez.

"Son placas que vienen de Mendoza y se tardó más de lo que habían estipulado por cuestiones financieras. Recién ahora se está reactivando".

Ante este panorama, aclaró que "para el acto del 20 de Junio habrá una gran parte del Monumento que estará liberada para la fiesta. Pero habrá otra que no está terminada y sigue en obra".

Alvarez precisó que a la restauración "le falta 90 o 120 días, sobre todo provocado por la entrega de las placas que tiene un tiempo de demora que va a influir en el tiempo de culminación de la obra. La principal causa de la demora es la falta de fondos de Nación. Eso afectó mucho el ritmo general".

Más allá de que no hubo confirmaciones oficiales, fuentes cercanas al gobierno nacional aseguran que es muy probable que el presidente Mauricio Macri encabece el acto del 20 de Junio.

"El sector de obras no afectará la ceremonia oficial", aseguró el secretario Alvarez. "Además, durante esta gestión nacional, las ceremonias fueron muy austeras, limitadas y se utilizaron otras zonas del Monumento. No creo que estas obras traigan demasiados inconvenientes. Y tampoco creo que sea un motivo para venir o no para el presidente. Si no viene, será por otro tipo de problemas más serios".

En tanto, desde la Subsecretaría de Obra Pública del Ministerio del Interior de la Nación indicaron detalles técnicos de la obra. "En enero de 2019 se firmó una acuerdo para la racionalización de los trabajos a ejecutar, en el que se priorizaron las tareas de conservación de la estructura del Monumento para garantizar las condiciones de seguridad. Esas obras están en ejecución", apuntaron.

Puntualizaron que el monto actualizado fue de 75.359.955,10 pesos, y la suma pagada hasta el momento es de 49.455.531,66 pesos.

El comienzo de obra se produjo el 18 de febrero de 2017 y para estimar el plazo, las autoridades aclararon que "se pidió una ampliación, que sigue en evaluación, por razones climáticas y por atrasos en la provisión de placas que sólo se obtienen de una cantera en particular".

Desde Nación admiten que "estaría finalizando para después de junio de este año", y destacaron que el avance físico de la obra representa un "82 por ciento", mientras que el avance financiero ronda el "71 por ciento". Además, subrayaron que esta otorga "220 puestos de trabajo".