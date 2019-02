La gran cantidad de críticas y denuncias contra las aplicaciones de reparto que funcionan en la ciudad conformaron un escenario repleto de polémicas. Estos servicios son cuestionados por falta de habilitación municipal, por la informalidad que rodea su implementación, y por generar una competencia desleal en un momento de severa crisis económica y social. Incluso, esta semana, la dueña de la tradicional heladería Catania acusó a una de estas firmas por estafa, debido a que utilizan esa marca para ofrecer pedidos a domicilio, cuando el local no tiene ese servicio. Además, referentes del rubro logística y transporte relacionados a los supermercados remarcaron que la irrupción de estas empresas también los afectó seriamente.

"Acá hay competencia desleal. Todo es informal. Estas empresas, Rappi, Glovo y Pedidos Ya, deberían contar con la correspondiente habilitación municipal para poder crear un ámbito de igualdad para todos", denunció con profundo malestar Juan Manuel Rosas, titular de la firma rosarina MEF SRL, dedicada a la logística y el transporte.

"Nosotros tenemos una empresa de logística, con 18 empleados, que realiza distribución de cadenas de supermercados en la ciudad. Nuestro reclamo es que estas empresas de reparto también cuenten con la habilitación municipal, como lo hacemos nosotros, pagando también las obligaciones mensuales", comentó Rosas.

En ese sentido, precisó que "los trabajadores de las firmas de reparto extranjeras no están sindicalizados, y eso le quita costo al servicio informal que prestan".

Y advirtió: "Para desarrollar legalmente esta actividad tengo que pagar el derecho de registro e inspección (Drei) todos los meses, tener habilitación por cada vehículo para transportar productos alimenticios, y una gran cantidad de requisitos formales. En la parte laboral, tenemos aportes sociales, sindicales, cosas que estas empresas no tienen y trabajan de manera marginal".

Rosas confirmó que ya hay varios supermercados grandes de la ciudad que utilizan estas empresas de reparto. "Al no tener las habilitaciones correspondientes, el costo del servicio se disminuye mucho, y genera competencia desleal", remarcó.

"Yo, como empresa, no quiero de ninguna manera perder fuentes laborales, ni tampoco que los chicos que trabajan para estos servicios se queden sin su trabajo. Pero tenemos que estar todas las empresas en igualdad de condiciones para ofrecer un servicio", repitió el empresario.

El titular de MEF SRL ratificó que hubo una denuncia en el Concejo Municipal. "Pero está estancada desde hace meses. No se avanzó en nada", destacó Rosas, quien exclamó: "Acá hay que intervenir para que todos trabajemos en igualdad de condiciones. Esto es una competencia desleal, y si sigue así todos vamos a terminar trabajando de la misma forma que ellos".

"Frente a los supermercados se ven bicicletas de ellos, motos, y a veces hay hasta remises truchos cuando se le junta mucha mercadería. Queda claro que en este tema, nadie se hace cargo. La Municipalidad está haciendo la vista gorda, o no quiere regularizar el tema", protestó.

Sin avances

Esta irrupción de las aplicaciones perjudicó a las empresas formales. "A mí me afectó mucho porque trabajo con La Gallega. Ellos están en la sucursal de calle Mitre, y no sé cómo están esas personas. No sé si están anotados, pero no puedo reclamarle a ellos. Por eso, fuimos al Concejo y todavía no hay avances", recordó el empresario.

Y agregó: "Así no podemos competir. Es imposible contra alguien que no hace aportes, no paga nada, no tiene representante ni sucursal en Rosario. No hay un lugar para tocar la puerta ante un reclamo. Por lo que tengo entendido, atienden una vez por semana en una habitación de hotel".