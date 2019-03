Regresan las clases y se vienen reuniones clave para evitar más paros

Tras un segundo paro de 48 horas, los alumnos de todos los niveles de la provincia volverán hoy a las aulas mientras se esperan dos encuentros clave que intentarán destrabar el conflicto que el gobierno provincial mantiene con los gremios docentes. El primero será mañana, cuando se reúna la comisión técnica; y el segundo en la próxima mesa paritaria a la que debe convocar la provincia y que todo indica será el lunes próximo. Amsafé, en tanto, espera el avance de las negociaciones para poner fecha a una asamblea docente en la que se definirán los próximos pasos a seguir.

En paralelo, las declaraciones cruzadas continúan y en las últimas horas "la formulación de la oferta" se puso bajo la lupa. A las advertencias de las últimas horas del ministro de Gobierno, Pablo Farías, que dijo que "la cláusula gatillo" hay que "acordarla en paritarias", el secretario gremial del sindicato que nuclea a los docentes públicos, Javier Almirón, le respondió: "Nunca la ofrecieron en la mesa de negociación".

El conflicto con los gremios docentes (la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop)), lleva dos semanas de medidas de fuerza, con paros de 48 horas, el último finalizado ayer. Así, hoy los alumnos de todos los niveles volverán a las aulas y, sin nuevas medidas aún definidas para semana próxima, la semana que viene las actividades continuarán con normalidad.

Mientras tanto, la negociación por la recomposición del salario de los maestros espera dos encuentros que serán clave para destrabar el diálogo. El primero será mañana, durante la mañana, cuando se reúna una comisión técnica del salario, de la que también participarán representantes de los gremios.

El segundo será la convocatoria a la reunión paritaria que retomará el diálogo tras un cuarto intermedio y que está prevista para el lunes de la semana próxima. Recién con el resultado de esa mesa de diálogo, el gremio convocará a una nueva asamblea para evaluar cómo continúa el plan de lucha.

Mientras tanto, desde el gobierno admitieron que no descartan descontar los cuatro días de huelga que se llevaron adelante en estas primeras dos semanas y advirtieron que los días perdidos se deberán recuperar.

La formulación

En paralelo a la negociación formal, el cruce de declaraciones tuvo en las últimas horas la mirada puesta sobre cómo fue formulada la propuesta de aumento por parte de los principales funcionarios del gabinete del gobernador Miguel Lifschitz, y la cuestión de la cláusula gatillo de la que se habló toda la semana.

La advertencia sobre ese punto la hizo el ministro de Gobierno al alertar que "la cláusula de actualización automática fue una herramienta de la política salarial de 2018 y para su renovación habría que acordar en paritarias".

La respuesta de los gremialistas de Amsafé no se hizo esperar.

Almirón negó que esa haya sido la propuesta formal y oficial que los funcionarios pusieron sobre la mesa y explicó: "Ellos hablan de cláusula gatillo, pero esa no fue la oferta, porque no hay actualización automática del salario cuando la condicionan a la recaudación fiscal y allí pierde el carácter de automático, fundamentalmente cuando estamos de cara a una retracción económica y a la caída de la recaudación, lo que conlleva que haya meses en que esa actualización no se haga".

El dirigente indicó que ni en el primero ni en el segundo encuentro paritario se quitó ese condicionamiento, y recalcó que "el único punto que agregaron fue la suma de 1.200 pesos, que además es no bonificable y no remunerativa, lo que hace que no alcance a los jubilados".

Así las cosas, las próximas reuniones serán clave.