Redes colectivas, acompañamientos y escrituras

Era el año 2016. Dahiana Belfiori presentaba el libro “Código Rosa. Relatos sobre abortos” en la provincia de Mendoza, después de haber recorrido el país de norte a sur durante por lo menos un año. Una madre y una hija se acercan, a la hija la rememora “en un estado de alegría muy conmovedor”. Con ese mismo tono en la voz, la chica le dice: “Yo me enteré de la existencia de las socorristas por la entrevista que diste en la Televisión Pública. Tengo que agradecerte porque por eso pude abortar”. La escena la conmovió ya entonces y la vuelve a conmover el recuerdo, y no por nada, es “uno de los momentos de condensación” entre su experiencia íntima, la del aborto a los 18 años, la aparición del feminismo y la decisión política y la acción política del acompañamiento a otres que abortan y la escritura. “Escribir es un acto político, es querer tocar a otres con palabras, es realmente una manera de tocar a otres. Abortar, acompañar a abortar, escribir sobre esos abortos vuelven en esta anécdota con la fuerza, la emoción y la alegría que producen algunas decisiones y que sólo pueden valorarse en su justa medida con el paso del tiempo”, afirma sobre el recuerdo. Sin embargo, aclara que Código Rosa, “es toda una experiencia en sí misma. El libro y el proceso de escritura. No es, ni fue, solo un modo de acompañar a las que abortaron. Es un modo de acompañar a las que abortaron, pero también a las que lo harán, a las que no lo harán, a las que dudan y a las que maternan. Es un libro que sin querer iluminó mi aborto. Le dio densidad y alivio a la vez”.