Para conservar el estilo del lugar, los nuevos dueños recuperaron objetos que se utilizaron antiguamente en el bar. Uno de ellos es el cartel con la antigua publicidad de Seven Up y el nombre del bar con la aclaración "pizzería-chopería". Quienes lo vean recordarán que por años estuvo en la puerta. A su vez, en una vitrina se pueden ver sifones de soda, tacitas de café que se utilizaban antaño y fotos en blanco y negro de asiduos clientes. No falta un cartel con el precio del sandwiches de milanesas, que por entonces costaba un peso.