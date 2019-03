Ayer a la tarde un agente de Tránsito paseaba tranquilamente por una plaza cercana al corralón municipal (Moreno 2460) cuando un hombre se le acercó y lo golpeó por la espalda dejándolo confundido y con su bebé llorando. El hombre se dio a la fuga. El sindicato municipal pedirá una sanción "ejemplificadora".

Jorge, de aproximadamente 40 años, es empleado de la Dirección General de Tránsito y trabaja en el turno noche. Ayer, cerca de la 1.30 de la madrugada, estaba realizando un operativo de control junto con otros compañeros en Oroño al 4300, cuando detuvo a un conductor de moto por no llevar el casco.

Cuando le solicitó la documentación al conductor pudo comprobar que tampoco era el titular del vehículo. Por estas dos causales, se le retiró la moto y el vehículo fue remitido al corralón.

En ese momento nadie podía prever lo que sucedería horas más tarde.

Jorge aprovechó ayer su día franco para salir a pasear con el cochecito y su bebé de tres meses por el parque Independencia.

Cerca de las cinco de la tarde, al parecer el conductor de la moto fue a retirar el vehículo del corralón. Por ese motivo se habrían cruzado en el mismo lugar.

El conductor de la moto, al identificar al agente de Tránsito, no lo dudó. Se acercó y le propinó un fuerte golpe por la espalda que lo dejó totalmente confuso, sin llegar al estado de inconsciencia.

En tanto el bebé, aturdido por la situación, comenzó a llorar desesperado. Los transeúntes se detuvieron y llamaron a la policía y a la esposa del agente, que se acercó al lugar.

La denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente. Y si bien el agresor, un hombre de entre 35 y 40 años, se dio a la fuga, todos sus datos están identificados por el procedimiento de control de tránsito que había realizado el agente.

Denuncia sindical

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario denunciaron el hecho y manifestaron que solicitarán a la justicia que se le aplique una "fuerte sanción" al hombre que provocó la agresión al agente.

"Deberían sacarle el carné de conducir de por vida", declaró ante este diario Víctor Amiselli, subsecretario gremial.

"No vamos a dejar pasar este hecho porque no se puede agredir a nadie y este conductor no debería estar manejando ningún vehículo", abundó el gremialista.

"Queremos que la medida sea ejemplificadora, para que no vuelva a ocurrir", advirtió Amiselli

El operativo de tránsito que realizó el agente damnificado se trató de una tarea de rutina que se efectúa a pedido de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana del municipio.

Se trata de intervenciones preventivas en horario nocturno, que además de proponerse la fiscalización de las condiciones de conducción en general, se focalizaron en las actuaciones irregulares de motociclistas en la vía pública denunciadas por vecinos y corroboradas por los agentes municipales y efectivos policiales.

La madrugada del viernes, en ese operativo, los agentes remitieron 40 motos al corralón por varios incumplimientos, entre otros la falta de papeles reglamentarios y del casco. Uno de esos conductores fue el que en un ataque de furia hirió al agente.