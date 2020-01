Reclaman a Perotti que cumpla con los comedores escolares

El diputado por la UCR, Juan Cruz Cándido, presentó un proyecto de comunicación en la legislatura donde se le pide al gobernador Omar Perotti que efectivice el envío de fondos a comedores escolares, algo que lleva ya más de 20 días de retraso y que implica la dificultad del pago a proveedores de un sistema que provee 175 mil raciones de comida y 450 mil copas de leche a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe.

El legislador frentista señaló que "teniendo en cuenta la coyuntura y la convocatoria del Gobierno Nacional a pelear contra el hambre, no entendemos la decisión del gobernador de retrasar el envío de las partidas presupuestarias de diciembre para comedores escolares que afecta a cientos de miles de chicos y chicas de la provincia y tampoco que no se reclame al Gobierno Nacional que cumpla con los desembolsos que le corresponden”.

Por otro lado detalló que el retraso de las partidas implica "la ausencia de 175 mil raciones de comida, 450 mil raciones de copa de leche, todo esto sostenido a diario por 8.000 agentes del Estado" y reveló que "en 2016 se congelaron los montos por parte de Nación y durante la gestión de Miguel Lifschitz se tomó la decisión política de aumentar las partidas para hacer frente a la inflación y que los niños y niñas sigan teniendo alimento".

Además agregó qué "Perotti dijo que no se va a endeudar pero no es justo que sean los directores de las escuelas los que tengan que salir a pedir fiado para poder sostener el alimento de niños y niñas que no entienden de asuetos administrativos".