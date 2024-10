Rebajaron la condena a uno de los conductores de la picada mortal en zona sur

El fallo de segunda instancia que trascendió en las últimas horas benefició a Pablo Mancini, conductor del vehículo que corría la carrera, pero que no impactó contra el auto de las víctimas.

El abogado defensor de Mancini, Franco Carbone, apeló el fallo en primera instancia al sostener que su cliente no debía ser considerado coautor de homicidio simple con dolo eventual, sino partícipe secundario en un siniestro vial. Y la Cámara de Apelaciones en lo Penal, en fallo dividido, le dió la razón y aplicó una reducción en la pena de prisión efectiva: de 12 años quedó en 8.

picada mortal Ayacucho y Av. del Rosario.mp4

Carbone señaló: “En líneas generales, la Cámara resolvió, en votación dividida, que el vehículo que conducía Mancini no impactó contra el de las víctimas con el lamentable resultado de la muerte de dos personas. Y a partir de no haber contacto, los jueces entendieron que puede haber autoría, es decir responsabilidad objetiva, sino una participación secundaria”.

“Por ese motivo, la Cámara redujo la pena de 12 años, impuesta por el otro tribunal, a 8 años. El mismo fallo mantiene la inhabilitación para conducir por 10 años “, agregó.

Al momento de describir el fallo, Carbone sostuvo que nunca estuvo en discusión que el auto de Mancini no había impactado contra el de la familia Pizorno. “Incluso, la Fiscalía discutió que no hubo contacto entre esos dos autos. Acá hubo una discusión jurídica, porque la Fiscalía, aún no habiendo impactado el auto de Mancini, pretendía que el auto de Mancini sea declarado responsable del hecho y por eso lo acusaron” por homicidio con dolo eventual.

Ahora los jueces entendieron que “la acción de cada uno de los conductores es individual y cada uno responde por lo que hizo. En este caso, Mancini debe responder por lo que no había hecho, es decir no chocar, (el otro conductor, sí) y por eso le bajaron el grado de participación en el hecho”.