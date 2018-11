El gremialista recordó que la provincia anticipó que los empleados estatales santafesinos no van a cobrar el bono y explicó que es así porque el acuerdo paritario de Santa Fe incluye una cláusula gatillo por la inflación y, por lo tanto, no hace falta la compensación.

"Hay que ver la letra chica del decreto, que recién se ha firmado hoy, y así ver sí el bono es para el sector privado y a cuenta de paritarias"

"Todavía se está hablando y no hay claridad, la CGT se va a tener que pronunciar sobre el tema, porque ha dejado de lado una medida de fuerza por este bono"

"En esta época hay que cuidar el peso, lo que uno cobra, hay que pensar en el futuro dentro de su ámbito laboral y esto lo estamos planteando en todas las reparticiones municipales", advirtió Ratner, sin ocultar la preocupación que siente por el futuro económico del país.



El secretario general del Sindicado de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, aseguró que el bono de fin de año que acordó el gobierno nacional con la Confederación General del Trabajo (CGT) es "un engaño", porque es un monto a cuenta de futuras acuerdos paritarios, y disparó: "Te roban la billetera y te invitan a comer"."Cuando se menciona la palabra bono despierta interés en los trabajadores para ver si se va a pagar o no en el ámbito municipal y también entre los jubilados municipales, a los que nunca les alcanza la plata para llegar a fin de mes". comentó Ratner.Hoy el presidente Mauricio Macri firmó el decreto que establece un bono de compensación de 5000 pesos para el sector privado. También se llevó a cabo una reunión con el Unión Personal Civil de la Nación para analizar qué beneficio recibirán los estatales.En ese sentido, Ratner dijo: "Hay que ver la letra chica del decreto, que recién se ha firmado hoy, no se conoce, sí que es para el sector privado y a cuenta de paritarias, es decir, que lo que van a dar en noviembre y enero lo van a descontar del aumento salarial de marzo"., enfatizó Ratner hoy en declaraciones al programa, que se emite por"Es imposible recuperar el salario con un bono de cinco mil pesos", insistió el sindicalista, y agregó: "Hoy es imposible pensar en la política salarial de 2019, creo que esto va a estar mucho más complicado, ya nos tendríamos que reunir para definir este tema, no dar un bono".Ratner dio cuenta de la explicación que dio la provincia de los motivos por los que no se pagará el bono. "Con la cláusula gatillo, el índice inflacionario lo van a percibir como aumento salarial, por lo tanto, no habría desfasaje en los empleados municipales y públicos de Santa Fe", indicó.Finalmente, afirmó: "Una de las razones que esgrime la provincia para no pagar el bono es que los municipales y los empleados públicos están cobrando una cláusula gatillo que tiene un ajuste automático, es decir, que si la inflación en el mes de diciembre es del 45 por ciento o más los empleados municipales van a percibir un aumento de ese valor o más".