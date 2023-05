Quemas en las islas: Boasso aseguró que "todos se lavaron las manos" en la causa judicial

>>Leer más: Quema en las islas: un juez federal de Victoria dice que la Justicia de Rosario debe investigar

El ex concejal radical había realizado una denuncia penal en el juzgado federal 3 y también en el fuero provincial. "(Adriana) Saccone se sacó la denuncia de encima y se la mandó al juzgado de Victoria, pero también hice otra presentación en la Justicia provincial por daños generados por el humo y las quemas de las islas", recordó.

En ese sentido, señaló que el fiscal Kishimoto estaba subrogando en la Fiscalía de Victoria y, en ese momento, solicitó medidas pertinentes al magistrado Martín. Las mismas involucraban, entre otros empresarios, al propietario de una reconocida marca de jugos, pero todo quedó en veremos y hasta entonces no hay mayores novedades respecto al delito ambiental, al igual que la ley de humedales, que sigue cajoneada en el Congreso Nacional.

"Declararse incompetente después de dos años y no haber hecho ninguna acción de todas las que les pidió el fiscal federal Claudio Kishimoto, me revuelve el estómago. No solamente que no autorizó sino que se declaró incompetente, la verdad que es una joda y lo único que hacen es promover la ira de los ciudadanos", completó respecto a la decisión de Martín.