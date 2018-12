"Que el socialismo asuma la problemática"

Federico Angelini, diputado por Cambiemos, cruzó al socialismo ante los atentados contra diferentes instituciones públicas de Rosario y las cientos de balaceras que ocurrieron este año en los barrios."Que el socialismo asuma de una vez la problemática que estamos padeciendo los santafesinos y se decida a combatir a las bandas de delincuentes", pidió el legislador.Además, dijo: "Todo lo que apunte a esclarecer estos hechos tiene que hacerse con firmeza. Esto se soluciona con acciones concretas".Por otra parte, Angelini aseguró que " los delincuentes sienten mucha impunidad y pueden atacar distintas instituciones, casas de fiscales y jueces, y no les pasa nada. Se hacen cincuenta operativos, pero nunca sabemos cuáles son los resultados reales"."Cuando balearon la casa de (el ex gobernador) Antonio Bonfatti, todos lo respaldamos. Pero él fue quien no quiso ser querellante y eso me genera muchas dudas. Si nosotros no hubiéramos pegado el grito en el cielo, el socialismo le habría dado el beneficio de un juicio abreviado a Los Monos y hoy todos estarían libres", concluyó.