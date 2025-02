Pullaro: "Por primera vez en 14 años todas las escuelas estuvieron abiertas en un inicio de clases"

Además, se refirió al paro impulsado por Ctera a nivel nacional al afirmar que “desde Buenos Aires no nos van a venir a marcar la cancha. (Roberto) Baradel no va a venir a decirle a la provincia cuando tenemos que parar las escuelas. Acá los santafesinos le dijeron que no al paro de Baradel y hoy después de 14 años las escuelas estuvieron abiertas”.

Por otra parte, el mandatario santafesino aseguró que “el diálogo es permanente con los gremios docentes; vamos a seguir charlando, pero no va a haber una nueva oferta porque hicimos todos los esfuerzos en materia económica para recomponer los salarios de los empleados públicos y sería una falta de respeto cuando muchos gremios aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial”, a la vez que reconoció “seguir charlando otro tipo de condiciones y vamos a continuar esforzándonos para mejorar los salarios de toda la administración pública. Pero no podemos desfinanciar otras políticas públicas como la infraestructura y los servicios”.

Por último, Pullaro dijo que evaluarán dar el aumento de igual manera a los docentes porque “la inmensa mayoría estuvo en contra de la decisión que llevó adelante Amsafe”, y “seríamos injustos con los docentes que hoy fueron a trabajar y estuvieron al frente de las aulas”.

La lectura de Amsafé sobre el paro docente

Desde el último viernes, el Poder Ejecutivo provincial insistió en garantizar la apertura de las escuelas a pesar de la huelga. A primera hora de la mañana, el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, señaló que la situación económica atenta contra el alcance de la medida de fuerza.

El dirigente reconoció que muchas maestras y profesores prefieren ir a dar clases para asegurarse el cobro del premio del programa Asistencia Perfecta. A continuación, aseveró: "No es que están de acuerdo con la política del gobierno".

clases4.jpg

Al margen de la observación sobre los condicionamientos del plan de lucha, Alonso se mostró optimista en cuanto al efecto que puede tener la huelga de este lunes. "Está claro que habrá un nivel de adhesión muy alto", anticipó.

El titular de Amsafé concluyó hay dos cuestiones negativas detrás del descuento salarial a quienes no vayan a la escuela. Por un lado se quejó de la falta de diálogo y consenso en torno a la propuesta de aumento del primer trimestre. La oferta del 5 por ciento fue aceptada en disconformidad por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

En segundo lugar, el gremialista recordó que la medida de fuerza se inscribe dentro de un paro lanzado en todo el país. "Estamos exigiendo que el gobierno nacional envíe fondos a las provincias", apuntó respecto de la iniciativa de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Asistencia Perfecta y el impacto en los salarios docentes

Alonso consideró que la cuestión económica es clave para analizar el impacto de la huelga en Santa Fe. Durante una entrevista en LT8 recordó que el premio mensual de Asistencia Perfecta representa un ingreso extra de $70.000 para quienes recién comienzan su carrera docente con un salario de 633.000 pesos. En esos casos, la adhesión implica una pérdida del 10% de los haberes.

Por otra parte, el titular de Amsafé insistió en la necesidad de restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En este punto indicó que la actualización de este recurso generaría un cobro adicional de 100.000 pesos por mes para el personal educativo.