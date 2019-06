Problemas con la entrega de las dosis de la vacuna Menveo

No hay vacunatorio ni centro de salud donde se pueda acceder a la vacuna contra el meningococo. La subdirectora de Salud de la Municipalidad, Silvia Marmiroli, confirmó ayer que "hace ya muchos meses que no está en stock" y recalcó que "la situación alcanza a Rosario y Santa Fe, y al resto del país, ya que las dosis deben ser provistas por Nación por estar dentro de calendario de vacunas obligatorias".El compromiso de Nación de regularizar la entrega nunca se cumplió y la Menveo, que debe aplicarse obligatoriamente a los 3, 5 y 15 meses de vida, no llega. Es más, el calendario preveía un refuerzo obligatorio a los 11 años, que también fue retirado por las autoridades sanitarias nacionales."No tenemos y no sabemos cuándo vamos a tener", dijo la funcionaria, y recalcó que "la meningitis es una patología que no es estacional, pero sí es contagiosa y, cuando aparecen casos, lo que se hace es proceder a la profilaxis correspondiente". Para la especialista, la falta "es un retroceso importante porque previene las formas graves de la enfermedad y cuanto más se prolonga el faltante, es mayor el número de personas sin protección y se incrementan los riesgos de cuadros graves, o incluso mortales".