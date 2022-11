Precios Justos en tu Barrio, un programa rosarino que congela precios de productos de la mesa navideña

En declaraciones a "El primero de la mañana" , de LT8 , Juan Milito, referente del Centro Unión Almaceneros de Rosario destacó el esfuerzo y compromiso de empresas locales para mantener los precios y no incrementar su valor como ocurre con las grandes cadenas nacionales y extranjeras a nivel nacional.

"Esta es la decimonovena etapa de Precios Justos en tu Barrio, Bien de Acá; hacemos esta salvedad porque el gobierno nacional nos copió el nombre", bromeó Milito al presentar la 19ª etapa de un programa creado entre almaceneros de Rosario hace casi dos décadas.

En ese sentido, precisó que la Unión Almaceneros viene trabajando hace cuatro años junto a la Municipalidad de Rosario. "Hemos hecho acuerdos valiosos con grandes empresas y también con pymes locales que han demostrado un gran esfuerzo, una vez más, para congelar el precio de productos de fiestas en los 120 comercios adheridos a esta campaña", valoró Milito.

Dentro de los productos que forman parte de Precios Justos en tu Barrio se encuentran budines, panes dulces, sidras, ananá fizz y todo aquello que sea inherente a la mesa navideña. "Esto demuestra una vez más el compromiso de estas empresas locales para no aumentar los precios como ocurre con las grandes marcas en el plano nacional", subrayó el almacenero.

Precios Justos

Por su parte, el Secretario de Comercio Interior y Servicios provincial, Juan Marcos Aviano, explicó que la demora en la implementación del programa nacional está supeditado a la firma de los convenios entre los sectores de la industria y los mayoristas.

"No es que los productos no están llegando, porque justamente se trata de productos que el mismo comercio pone a disposición en las góndolas. Lo que ocure es que el consumidor no va a encontrar la cartelería por la falta de convenios", aclaró respecto a la inquietud señalada por la Cámara de Supermercadistas de Rosario.

Respecto al programa, comentó: "Son 43 puntos de venta en 10 ciudades de la provincia, dentro de grandes cadenas nacionales y extranjeras. Si logramos que las Cámaras regionales y locales firmen en acuerdo, podríamos llegar a 50 puntos de venta".

"Esta semana tendría que haber aparecido la señalética que indica los productos dentro del programa Precios Justos, pero seguramente se instrumentará durante la que viene", prometió.