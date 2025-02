Por primera vez, Rosario será sede de un encuentro internacional de mujeres conductoras profesionales

El encuentro comenzó a gestarse en 2019 entre un grupo de mujeres taxistas de las ciudades de Rosario y de Córdoba . Surgió como inquietud de armar una agenda común dentro del sector y afianzar las instituciones y programas para profesionalizar a las choferes . "Por entonces, había congresos de conductores varones, pero no nos invitaban", recuerda la taxista.

Así, el primer evento se realizó ese mismo año en Río Cuarto (Córdoba). Y tras la pandemia de coronavirus se retomaron los encuentros en San Juan y en Bariloche. Fue en este último cuando se eligió a Rosario como sede del IV congreso.

La elección de la ciudad fue en un contexto particular, cuando en los medios de comunicación aún estaban frescas las noticias de marzo del año pasado, cuando un chofer de colectivo y dos taxistas fueron brutalmente asesinados en una serie de ataques que el gobierno calificó de narcoterrorismo.

Gaitán señala que "en medio de todo lo que pasaba acá, pedimos que la sede del Congreso sea Rosario para que se conozca que es una ciudad bellísima, que puede ser un punto turístico para venir a descansar y conocer sus espacios públicos. Más allá de que en ese momento nos consideraban como la Medellín argentina, queríamos mostrar una cara de la ciudad diferente".

>>Leer más: La primera cámara de mujeres taxistas del país es de Rosario

Mujeres en la calle

Por más que durante mucho tiempo estuvieron relegadas de las calles, actualmente las mujeres ganan espacios dentro del transporte público. "Cuando estuvimos en San Juan vimos que hay muchas choferes conduciendo los camiones en las minas, en Mendoza hay mujeres a bordo de los camiones de recolección de residuos y Chile tiene un montón de colectiveras", destaca Gaitán.

Si hicieran falta alguna muestra, el congreso abrió la preinscripción hace algunas semanas y ya se anotaron unas 150 conductoras. Al salón de convenciones de la zona de la Florida llegarán mujeres choferes de España, Chile y Bolivia. Las jornadas también se transmitirán en streaming para otras trabajadoras de Perú, México, Brasil, Paraguay, Costa Rica y Uruguay.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de congreso rosario camtar (@4tocongresorosario)

Rosario fue una de las ciudades pioneras del país en establecer políticas públicas para fomentar la incorporación de mujeres al transporte público. En el 2006, se sancionó la ordenanza N° 7.981 que establecía cupo femenino para ocupar las vacantes que se generaran en las líneas de colectivos administradas por la por entonces Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Pasajeros (Semtur).

Seis años después se sancionó otra norma (la Nº 8.997/2012) para establecer que el 30 por ciento de las licencias de taxis otorgadas por el municipio fueran para conductoras del sistema. Y en mayo de 2019, la ordenanza Nº 9979 extendió el cupo femenino para todas las empresas de colectivos, sean públicas o privadas.

La ciudad tiene otros logros: en Rosario se formó la primera cámara de mujeres taxistas y también la primera aplicación exclusiva para conductoras y pasajeras mujeres.

La agenda del Congreso

Gaitán se puso al volante de un taxi por primera vez en 2013, después de que el Concejo Municipal se aprobara el primer cupo femenino para taxistas. En ese momento, recuerda, las conductoras eran apenas 36, la mayoría choferes. Ese año se entregaron 50 licencias a mujeres y no se terminaron de completar los cupos por falta de solicitantes. Actualmente, hay unas 800 conductoras dentro del servicio de taxis de la ciudad.

En sus primeros años, dice, la frase "andá a lavar los platos", la escuchaba a diario. Y hasta ya tenía una respuesta prevista. "Les decía: sabés que me olvidé de comprar el detergente. Lavar los platos es una tarea que hacemos las mujeres, que como otras trabajadoras también estamos a cargo de un hogar y del cuidado de otras personas, no me parecía que fuera algo que nos ofendiera", apunta.

>>Leer más: Cada vez son más las mujeres que conducen colectivos en Rosario

De conducción, de transporte y también de platos se habla en estos congresos de mujeres conductoras. La agenda de la reunión en Rosario incluye mesas sobre las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, como la inteligencia artificial y las aplicaciones de despacho de viajes.

Además hay espacios para analizar los programas y políticas públicas que se desarrollan para incentivar la participación y profesionalizar a las mujeres conductoras del transporte público o la necesidad de incorporar la capacitación de la Ley Micaela para los trabajadores del servicio.

Y no falta tiempo para abordar cuestiones como la economía del hogar y como mantener el equilibrio entre trabajo y cuidados, "porque si bien son trabajos que demandan muchas horas, también tenemos que defender la posibilidad de tener tiempo para nosotras y nuestros afectos", señala la organizadora del evento que promete llenar de mujeres las calles de la ciudad.