Polémica por el uso del lenguaje inclusivo en el Concejo

Un proyecto de resolución de la concejala kirchnerista Marina Magnani instaló una fuerte polémica en el Concejo Municipal. Aunque no logró juntar las firmas suficientes para que avance, la edila propuso que el cuerpo aplique el lenguaje inclusivo no sexista o de género tanto en la redacción de las propuestas legislativas como en toda la documentación interna. “Es uno de los temas que el movimiento feminista, el de la diversidad sexual y el las disidencias han colocado en la agenda pública. Se trata de avanzar hacia la visibilización de las mujeres y de las diversas identidades”, sostuvo la autora del proyecto.

De los cuatro integrantes de la comisión de Gobierno, donde se debatió la idea, que estuvieron presentes esta semana, el concejal de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, fue quien más criticó el proyecto.

“Es distorsivo. Golpea de manera fuerte a la lengua española y no me parece correcto porque confunde a la gente. No está determinado qué palabras cambian y cuáles no. Es al gusto de cada persona. Y hay temas mucho más importantes para tratar en Rosario”, argumentó el edil macrista.

En su proyecto, Magnani indicó que existe “la necesidad de incorporar el lenguaje inclusivo, no sexista o de género, en el Concejo Municipal, tanto en el desarrollo del trabajo cotidiano como en el uso de la técnica legislativa y de estilo”.

Y resaltó que “el lenguaje refleja e influye de múltiples y variadas maneras sobre los roles y estatus de las mujeres y los hombres en la sociedad. Cuando un uso del lenguaje se aleja de lo que indican los manuales aprendidos y es llevado a cabo por una cantidad de personas suficiente y se hace lugar en determinados espacios y contextos, la Real Academia Española lo incorpora al diccionario, lo que demuestra entonces que la lengua está en permanente cambio”.

Chumpitaz fue enfático al rechazar la cuestión: “Si realmente queremos ser inclusivos como sociedad, deberíamos promover el lenguaje de señas y dar una verdadera oportunidad de integración a sordomudos y personas con capacidades diferentes”. Luego sentenció: “Si el concejo continúa con este nivel de proyectos, la sociedad va a terminar pidiendo que se vayan todos”.