Los docentes de escuelas privadas piden cobrar doble jornal por el feriado nacional

“Hay escuelas que abren, otras que no y otras que están en disputa por si van a pagar el doble o no como dice la ley. Uno puede estar a favor o en contra del feriado, pero lo que no se puede desconocer es la ley vigente. Estamos en una situación particular en la que este feriado impuesto de un día para el otro genera este tipo de problema”, subrayó Lucero.

El dirigente estimó que “el mismo problema” que se van a verificar en la educación privada “también se darán en otros rubros de la actividad privada del país”.

El gobierno nacional decidió decretar el martes como feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se dio a conocer en las últimas horas del lunes. El objetivo es que los argentinos puedan salir a festejar con el equipo que logró ganar la Copa del Mundo en Qatar.

Hoy al mediodía se celebrará el triunfo frente al Obelisco, luego de una caravana que comenzará en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Sin embargo, Santa Fe no adhirió al asueto, según se indicó desde la administración provincial, por lo que la actividad del sector público se llevará adelante con normalidad.

El gobierno provincial ratificó que este martes no adhiere al feriado nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional para festejar la obtención del campeonato Mundial Qatar 2022. Por lo tanto, la actividad de los organismos y la administración estatal serán normales hoy. Así se estableció en el decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y que se difundió esta mañana.