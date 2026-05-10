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Planazo de domingo: Conocer los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

En su novena edición, El festival de arquitectura Open House invita a recorrer instituciones, viviendas particulares y comercios. Las visitas se realizan hasta las 18

10 de mayo 2026 · 09:26hs
El Museo del Diario La Capital abrió sus puertas en esta edición del Open House.

El Museo del Diario La Capital abrió sus puertas en esta edición del Open House.
Edificio SltRio (Salta 1250)

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Edificio SltRio (Salta 1250)

"¿Nunca sentiste curiosidad por conocer la casa de otro?", con esta pregunta se presenta Open House Rosario, el festival de arquitectura que propone recorrer edificios emblemáticos de la ciudad. Unos cien construcciones forman parte de los recorridos que comenzaron este sábado y se extenderán hasta el domingo, a las 18. Este año, en la novena edición, el evento se propone descentrar la mirada, ampliar el mapa y sumar espacios en distintos barrios y zonas periféricas. Habrá distintos recorridos por el área central, pero también por barrio Martin, Pichincha, Alberdi y Fisherton.

Open House es un festival de arquitectura que cada año invita a recorrer por dentro tanto edificios de valor patrimonial como obras contemporáneas. En este menú conviven casas particulares, oficinas o instituciones. Todas de puertas abiertas, para que los participantes del festival puedan recorrerlas. Los recorridos se publican en la página web del festival, lo que permite planificar las visitas.

Si bien el área central de la ciudad es la zona de más crecimiento arquitectónico y concentra gran parte del casco histórico con obras de alto valor patrimonial, también es cierto que la arquitectura de calidad no se limita exclusivamente a ese sector.

Según destacan los organizadores, "la ciudad se construye de manera mucho más amplia y diversa. En ese sentido, esta nueva edición propone ampliar la mirada y salir activamente a buscar obras en otros distritos. El año pasado ya tuvimos un primer acercamiento a este enfoque, incorporando por primera vez espacios en localidades como Funes y Fisherton. Este año, la intención es profundizar esa línea, avanzando aún más allá".

Por eso, el próximo sábado y domingo, se propondrán quince recorridos diferentes: Paseo del siglo, Galerías de la ciudad Rosario, Lola Mora, Visitas al patrimonio moderno, Matilde Anita Luetich, Barrio Martin, Pichincha, Brit Eche, Cementerio “El Salvador", los galpones del puerto, la zona del Alto Rosario y los barrios Parque, Hospitales, Fisherton y Alberdi.

>>Leer más: Open House Rosario: más de 45 mil personas disfrutaron de la octava edición

"Open House" es un evento cultural anual en el que numerosos edificios de sobresaliente valor arquitectónico, patrimonial o cultural, habitualmente cerrados al público, abren sus puertas para poder ser recorridos y apreciados por la comunidad. El evento se propone fomentar el aprecio, la comprensión y el aprendizaje de la excelencia arquitectónica local, tanto contemporánea como histórica.

Open House, un festival nacido en Londres

Open House es un festival de arquitectura anual que tiene origen en Londres, 25 años atrás, y en el presente se lleva a cabo en más de 53 ciudades del mundo, entre ellas: Barcelona, Nueva York, Chicago, Buenos Aires, etc. Se encuentra dirigido a todos aquellos interesados en descubrir y redescubrir la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Rosario. El festival ofrece la posibilidad de ingresar y recorrer, de forma gratuita, una selección de edificios privados y públicos de gran valor cultural, histórico, patrimonial y arquitectónico durante un fin de semana a puertas abiertas.

Los recorridos se realizan con la colaboración de voluntarios, profesionales y anfitriones que generosamente ofrecen su tiempo y sus locaciones para acompañar y comentar a los visitantes las historias, anécdotas y vivencias de cada espacio.

A Rosario, el festival llegó de la mano de Ohache, una asociación civil sin fines de lucro formada por integrantes provenientes de múltiples disciplinas que dirige y coordina el festival en la ciudad. Articula a su alrededor entidades, voluntarios, propiedades y patrocinadores y mantiene relaciones con otras ciudades organizadoras del evento. Licenciataria del concepto "Open House" en la ciudad.

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