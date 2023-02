Piquete en la autopista Rosario-Buenos Aires en protesta por la suspensión de planes

La protesta nacional es en reclamo por las "casi 160 mil bajas del plan Potenciar Trabajo" y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios "se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad" a Internet, declaró a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La defensa del automovilista que avanzó contra una manifestación: "No quiso atropellar a nadie"

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aseguraron que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas; sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa".

Melisa Molina, referente provincial del Polo Obrero, señaló: “Salimos a las calles en todo el país, con cortes y piquetes para rechazar rotundamente este brutal ajuste del gobierno y la ministra Tolosa Paz en los Potenciar Trabajo”. Y agregó: “Pretenden despedir a 160.000 trabajadores del programa, dejando a todas esas familias sin ese ingreso".

"Al que no tiene acceso a servicios básicos como la electricidad, a quien no tiene celular o acceso a la conectividad, al que está desorganizado, es decir a los que menos tienen, al más débil, es al que el gobierno le quita su único ingreso con que cuentan las familias para subsistir”, explicó Molina.

Los cortes de este martes en Santa Fe

Rosario: acceso autopista Rosario-Buenos Aires

Santa Fe capital: movilización desde Gobernación hasta Desarrollo Social (27 de Febrero y Lisando de la Torre)

San Lorenzo: corte en avenida San Martín y tuta 11 (Monumento a Cabral)