Perotti criticó a los diputados frentistas

El gobernador Omar Perotti se involucró en la decisión legislativa adoptada el miércoles por Diputados y fustigó ayer a los legisladores frentistas: "Me hubiese gustado que se aprobara una ley. No entender que tenemos que estar en emergencia, es del siglo pasado. No poder tener la capacidad de acordar entre las Cámaras algo que es efectivo para los santafesinos".

Y además alertó el mandatario: "Si no se buscan recursos en otro lado, y no se le dan recursos excepcionales al Estado, no estarán los recursos. Necesitamos para que el personal cobre su sueldo, de eso hablamos, de que haya combustible para ambulancias y patrulleros, y chalecos para seguir cuidándonos".Finalmente Perotti interpeló a los legisladores: "¿Si no tenemos pleno convencimiento de que lo santafesinos estamos en emergencia, cuándo será entonces? Si no se comprende que hay que ayudar en este momento, la situación de los santafesinos será mucho más crítica para enfrentar la pandemia".