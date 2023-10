Patrimonio: Piden rescatar del olvido dos obras del multipremiado Rafael Iglesia

Son los edificios del ex parque de diversiones de Oroño y 27 de Febrero y del centro de iniciación deportiva del parque Yrigoyen

El proyecto para rescatar del olvido a estos edificios se presentó por primera vez en 2017 , pero el tema no llegó a tratarse en el Concejo Municipal y la iniciativa fue archivada. Ahora, la concejala Susana Rueda (Frente Progresista) volvió a ingresar la propuesta que solicita incorporar al catalogo de obras de valor arquitectónico a los Pabellones de Eventos y Sanitarios del Parque Independencia, y al Centro de Iniciación Deportiva, del Parque Hipólito Yrigoyen.

La concejala advirtió que desde que se desmanteló el parque de diversiones Internacional Park, la obra de Iglesia quedó "prácticamente en estado de abandono" y "sin presupuesto adecuado" para su mantenimiento. "Rafael Iglesia tiene una trayectoria importantísima no sólo en el país, sino a nivel internacional y no podemos permitir que las dos obras públicas que construyó en la ciudad no tengan el reconocimiento merecido", señaló.