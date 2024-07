Paritaria docente: los sindicatos piden recuperar salarios y discutir la asistencia perfecta

"En primer lugar, cualquier propuesta salarial debe tener dos componentes: no perder frente a la inflación , porque necesitamos por lo menos mantener el poder adquisitivo; y empezar a recuperar lo que hemos perdido durante el primer semestre del año", dijo a La Capital Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé provincial, el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas públicas.

paritex.jpg El titular de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, manifestó su posición sobre la paritaria docente.

Aumento bimensual

Este martes el ministro de Educación provincial, José Goity, adelantó que convocará en breve a los sindicatos docentes para comenzar discutir salarios. La paritaria será entre la semana que viene o tras el receso invernal, y la Casa Gris apunta a llegar una recomposición bimensual con los maestros.

"Aspiramos a que sea bimensual, pero hay cuestiones técnicas que estamos evaluando para ser sometidas a la discusión paritaria", dijo este martes Goity a LT8. El ministro aseguró que en lo que va del año, las actualizaciones salariales estuvieron a la altura de la inflación, pero que "hubo un desfasaje sobre la última parte del gobierno nacional anterior y el inicio de la gestión actual", pero que aspiran "a recomponer los salarios para que esos acuerdos puedan tener una duración mayor en el tiempo".

"Arrancamos la gestión con muchas dificultades y parte de las mismas tenían que ver con el recorte de fondos, por eso estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Educación para empezar a revertir esta situación", dijo Goity respecto del ajuste financiero realizado por el gobierno nacional desde diciembre.

José Goity en el Consejo Federal de Educación.jpg El ministro de Educación provincial, José Goity.

Una agenda ampliada

"Si se está trabajando en una propuesta salarial se tiene que apuntar a un 15 o 20% de aumento respecto del mes de junio, no podemos aceptar incrementos respecto de marzo porque ya la inflación ha cambiado mucho y la provincia nos debe plata ", dijo a La Capital Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, el sindicato de los docentes de los colegios privados.

El dirigente pidió además que se incluya en la discusión el Plan de Alfabetización Raíz, lanzado este año por la gestión santafesina, con eje en alumnos y alumnas del primer ciclo de la escuela primaria. "Ahora están muy amigos de Milei, pero si el concepto de alfabetización del Ministerio de Educación de Santa Fe es el mismo que el de Milei, que dice que en la Argentina falta alfabetizar cuando es un país que tiene el 98% de alfabetización, es que no entendimos el concepto de alfabetización en sí mismo", dijo Lucero.

Respecto del Plan Raíz, dijo que "es una barbaridad que hayamos tercerizado ese tema y queremos debatirlo porque la formación profesional es parte de la discusión paritaria y ni siquiera fuimos notificados de su lanzamiento, nos enteramos por la prensa".

gremios rosario (1).jpg Martín Lucero, titular de Sadop Rosario.

Asistencia Perfecta y presentismo

Otro de los temas que los gremios quieren poner en agenda de debate es el Reconocimiento a la Asistencia Perfecta, un plan lanzado este año por la provincia que consiste en una bonificación no remunerativa mensual destinada a docentes que no registraron inasistencias. El monto es de 57.400 pesos en el casos de los docentes y se eleva a 114.800 en directivos y supervisores. El ministro Goity dijo este martes que gracias al plan están "viendo impactos positivos sobre el nivel de reemplazos, que no sólo tiene que ver con el premio al presentismo sino con la modificación de familiares a cargo y las auditorías médicas.

De cara a la próxima paritaria de julio, para Martín Lucero "hay que discutir la naturaleza del presentismo o premio por asistencia, porque solamente lo recibe un porcentaje muy pequeño de gente y si pusiera en la mesa de discusión podría significar un aumento para toda la docencia y de manera mucho más equitativa". Para Lucero, no se puede legitimar "que le paguemos el 20 de cada mes un premio a la maestra que no está ni embarazada ni enferma", porque de esta forma "el Ministerio de Educación se convierte en una pequeña Forestal".

Respecto de este tema, para el titular de Amsafé provincial "este presentismo indudablemente está lesionando derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, que están yendo enfermos a trabajar, por eso decimos que hay que discutir las condiciones de trabajo y dar marcha atrás con el presentismo". Alonso agregó que también quieren fijar posición respecto de la reforma previsional que impulsa la Casa Gris.