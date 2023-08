Paritaria docente: la provincia cuestionó la protesta de Amsafe Rosario

El titular de la cartera laboral de Santa Fe dijo que el sueldo de docentes y estatales "no va perder contra la inflación, porque el acuerdo paritario prevé cláusula de gatillo".

La UNR contra el voucher educativo de Milei: "No hay un solo elemento que lo presente como algo eficaz"

Pero enfatizó: "Por eso, preveíamos la paritaria que llevamos adelante. Por más que se diga que es una foto desactualizada, lo cierto es que en el esquema más pesimista estamos previendo para agosto un aumento del 25 por ciento. Además, aumentos mensuales y cláusula gatillo . Es decir que, en el peor de los casos, el salario no va perder contra la inflación, porque será ajustado automáticamente”, agregó.

pusineri.jpg El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri.

>> Leer más: Amsafé Rosario se movilizará el jueves en reclamo de reapertura de paritarias

“Lo del jueves será una medida de protesta de una seccional gremial. Quiero aclarar que la facultad para desobligar alumnos corresponde a las autoridades escolares, hay una responsabilidad respecto de los chicos que van a la escuela, de las familias que dejan a los chicos en un lugar seguro y cuidado, y además de eso, este tipo de medidas terminan perjudicando en general a quienes pierden un día de clase y a los sectores más humildes que son los que usan el servicio de comedor escolar”, agregó.

Pusinerio subrayó, en ese sentido: “Podemos entender y conversar sobre el tema salarial. Se puede protestar y reclamar, y eso está garantizado como un derecho, pero atención con la desobligación de los alumnos en Rosario, porque no estamos en presencia de una medida de fuerza declarada por el gremio provincial, que tiene facultades para hacerlo. En consecuencia, todo lo que tenga que ver con liberar a los chicos es una decisión que corresponde a las autoridades escolares”.

“Sacar a los chicos de las escuelas no es un tema menor. Si hay una decisión escolar, debe tomarla la autoridad. Después, el reclamo, el planteo, los sindicatos pueden hacerlo. No hay nada que observar, pero aclaramos que no tendremos una medida de fuerza dispuesta por las autoridades provinciales del gremio”, añadió.