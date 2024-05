Para la mamá del nene ahogado en el Jockey, "la responsabilidad no se agota en la guardavidas"

“Acá hubo una habilitación de una pileta que tenía una estructura con una trampa. Y eso excede a la guardavidas . Si bien la bañera puede tener un grado de responsabiilidad, acá hay actores que tuvieron una responsabilidad mayor . No se puede habilitar un natatorio que estructura contenga una trampa mortal”, expresó Chena.

“Uno no puede llevar a sus hijos a nadar a una pileta y que sus chicos corran riesgo de muerte. Es inconcebible. Todos los chicos que nadaban en esa pileta estaban expuestos a la muerte. No es una metáfora, es una realidad y le tocó a mi hijo, al que le truncaron la vida, pero le pudo tocar a cualquiera. Y todos los padres que estaban allí me lo dijeron”, expresó.

Chena destacó las grandes muestras de solidaridad por parte de los padres de otros chicos del club. “Todo el tiempo me decían: les tocó a ustedes, pero tranquilamente nos podría haber tocado a nosotros, y ser nosotros quienes estemos llorando por nuestros hijos. Hay un principio de identificación de todos los socios”, remarcó la mujer.

Tragedia en el Jockey Club

Facundo Gorga, de 10 años, falleció el 2 de enero de 2024 al quedar sumergido durante varios minutos en la pileta “La Dulce” del Jockey Club. Según se pudo establecer en esta etapa de proceso judicial, la tragedia sucedió porque un pie del chico fue succionado, y así quedó atrapado, por el sistema del filtrado de agua que no contaba con la tapa de seguridad correspondiente.

La piscina donde ocurrió el hecho es la que se encuentra frente al restaurante principal de la institución y cerca de las canchas de fútbol y tenis. El chico permaneció sumergido por espacio de varios minutos en La Dulce y fue rescatado por guardavidas. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por profesionales del club y posteriormente trasladado en una ambulancia donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Horas después, el niño falleció.