Padres del Normal 1 piden investigar los relatos de varios alumnos

Aún con mucha incertidumbre y, sobre todo, con mucho enojo, los padres de las tres salas de 5 años del Normal Nº 1 se reunieron ayer con los directivos del establecimiento, además de docentes y supervisores del Ministerio de Educación, para plantear sus reclamos y escuchar las explicaciones de las autoridades respecto del docente de música denunciado ante la Justicia, e insistieron en la necesidad de que se investigue a Diego L. por exhibiciones obscenas y posibles situaciones de abuso. A varios testimonios de ex alumnos que comenzaron a hacerse públicos se sumaron ayer "relatos de algunos de los chicos" que habrían presenciado situaciones de exhibición, por lo que sus padres exigen que sean investigadas. "Esto recién empieza y los ánimos están muy caldeados", dijo uno de los papás, quienes declararon en la Unidad de Delitos Fiscales, que está a cargo del legajo.

La situación estalló el jueves cuando comenzaron a viralizarse en las redes sociales imágenes de un profesor de música de nivel inicial tocando el piano desnudo y masturbándose en un aula de la institución de Entre Ríos al 1100, a las que se sumaron otros registros y posteos exhibicionistas hechos a través de su cuenta de la red social Twiter (@rickyosobi), que el mismo jueves a la noche fue cerrada.

Con la denuncia penal ya en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las autoridades de la cartera educativa provincial, a través de la supervisora María Cristina Radice, comunicaron la separación del docente de su cargo en forma preventiva, mientras se avanza tanto en la investigación administrativa como judicial por el delito de exhibiciones obscenas y posibles situaciones de abuso.

Así y todo, los padres requirieron ayer reunirse tanto con las docentes de las tres salas de 5 años como con la directora de nivel inicial, y así lo hicieron en las primeras horas de la mañana. "No hubo muchas explicaciones más que esperar el proceso", indicaron.

En las salas y la dirección

Los encuentros tuvieron dos pasos. Primero cada grupo de padres se reunió durante una media hora con la docente a cargo de la sala de sus hijos, y luego fueron recibidos por la directora y la vicedirectora del nivel inicial, además de autoridades del Ministerio de Educación.

Los padres indicaron que la explicación institucional que sostuvieron las autoridades fue la de "desconocer" los antecedentes del denunciado, además de asegurar una y otra vez que "ingresó de acuerdo al escalafón" del Ministerio de Educación.

"Ellos cubren sus responsabilidades e indican que ahora lo separan del cargo e inician el proceso para correrlo, pero los ánimos estaban muy caldeados; se ha dicho de todo —relató un papá—. Los representantes del Ministerio lo toman como un trámite más, diciendo que no está probado que haya habido abuso, pero no son sus hijos".

Además de confirmar durante el encuentro que el video donde el hombre se masturba frente a un piano fue filmado en el aula del establecimiento e incluso inferir que podría haberse filmado "los días de paro de ATE", los papás también supieron allí que "en algunas oportunidades los grupos quedaban a solas con el docente porque la maestra iba al baño o la llamaban a dirección".

Relatos y antecedentes

Sin embargo, la principal preocupación de madres y padres es la aparición de algunos relatos en los chicos que podrían indicar que "en ciertos casos lo habrían visto bajándose los pantalones", señaló uno de los padres.

"No son todos, sólo algunos —dijo un papá—. Mi hija sólo refiere que podía ser algo agresivo o que les gritaba, pero hay otros chicos que dicen otras cosas, por ejemplo haberlo visto bajarse los pantalones. Y eso preocupa porque no sabemos si hay chicos que han visto o sufrieron alguna situación y no lo dicen, o directamente no quieren hablar".

Más los alertó el relato de un adolescente (que ayer circuló por los medios), quien recordó haberlo tenido como docente en una escuela de Funes.

El joven dijo que no sólo los sometía a sus historias de alto contenido sexual, sino que incluso cuando los alumnos transmitieron su malestar a las autoridades de la escuela, los amenazó.