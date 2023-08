Organizaciones sociales y políticas repudiaron en Rosario la muerte de Facundo Molares

Desde la movilización y en diálogo con LT8, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sergio Maglione, expresó: "Vimos cómo Facundo Molares fue asesinado. Repudiamos esta muerte, atentan contra las protestas populares, como la de ayer, como la de Jujuy. Estamos preocupados porque desde la derecha se agitan viejos fantasmas del pasado".

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos del gobierno santafesino, Lucila Puyol, señaló: "Cuando el militante ya estaba reducido, le pusieron una rodilla en el cuello. No le vamos a devolver la vida a Facundo Molares pero no podemos dejar impune esta muerte, no vamos a tolerar situaciones como la que se vivió ayer en el Obelisco".

>> Leer más: Quién era Facundo Molares, el hombre que murió en la manifestación en el Obelisco

marcha facundo molares 2.png

Concentración en el Obelisco

El reclamo se replicó en varios puntos del país y también en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, donde las organizaciones señalaron como principal "responsable" a Horacio Rodríguez Larreta por seguir "utilizando las estructuras represivas del Estado para asesinar gente".

Entre otros, participaron de la movilización dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), las dos CTA, la organización villera La Poderosa, el Movimiento Territorial Liberación, Barrios de Pie, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero, el Movimiento Evita y La Dignidad, entre otros.

Entre otros sectores, también convocaron a la marcha de este viernes los 'metrodelegados', la organización Correpi, ATE Capital, la Federación Judicial Argentina, y el gremio Sipreba.

marcha facundo molares 3.jpeg

Facundo Molares murió en el marco de una protesta de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular. El hombre se descompensó cuando era detenido por la Policía de la Ciudad.

Según indicaron las agrupaciones, "realizaban un acto contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo, cuando la Policía arremetió contra los manifestantes hiriendo gravemente a uno de ellos y reteniendo a otros".