Ola polar en otoño: ¿cuántas chances hay de que vuelva a nevar en Rosario?

Hace más de 50 años que no cae nieve en Rosario, y la racha pareciera extenderse durante otro largo período.

¿Podría nevar en Rosario? "Hemos tenido muy pocas ocasiones de poder disfrutar la nieve y menos aún en Rosario, pero eso no quiere que tengamos la posibilidad. Así es mucho más remota esa chance en el este de la provincia que en el oeste por su cercanía en zonas cercanas a Córdoba", comentó Balchunas.

Entre los datos de color, recordó que hay solamente una provincia argentina, Corrientes, donde no nevó nunca o al menos no hay registros. "Lo cierto es que, para que este fenómeno suceda debemos esperar que enfríe mucho más el ambiente y las condiciones invernales se afiancen, cosa que no va a ocurrir puesto que estas bajas temperaturas comenzarán a ceder", completó.

Parámetros a tener en cuenta para que nieve en Rosario

Entre otros parámetros que se deben registrar para que haya chance de nieve en Rosario, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), Jorge Giometti indicó que "la nucleación" es otro de los factores determinantes. Explicó: "Es un término para describir cómo comienzan los copos de nieve. Se necesitan pequeñas partículas en el aire, como polvo, humo o incluso bacterias, para que los cristales de hielo tengan algo en qué formarse".

También apuntó el ascenso forzado por la columna de aire, que es donde entra en juego la física atmosférica. "Para que realmente comience a nevar a nivel del suelo, necesitas que el aire cargado de humedad sea empujado hacia arriba. Esto puede ocurrir cuando una masa de aire caliente asciende sobre una más fría, formando nubes que luego producen nieve", explicó.

¿Podría, entonces, nevar en Rosario? Giometti señaló que, si bien son condiciones que parecen estar presentes, todos los ingredientes deben estar en su justa medida como toda buena receta. "Pese a que ya ocurrió, es muy poco probable que vuelva a suceder debido a las condiciones habituales y actuales", aseguró.

Condiciones que impiden una nevada en Rosario y la región

Santa Fe está ubicada en una región más baja y plana, lo que significa que generalmente tiene temperaturas más cálidas en comparación con áreas montañosas o patagónicas o mediterráneas como Córdoba, donde la nieve es más común. Las áreas a mayor altitud suelen tener temperaturas más frías, lo que favorece la formación de nieve.

Parte de la provincia de Santa Fe tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa que tiende a experimentar temperaturas más cálidas y niveles más altos de humedad en comparación con áreas con climas más fríos y secos donde la nieve es más común.

Influencia de los vientos y corrientes de aire que puede estar influenciada por vientos cálidos que provienen del norte, así como por corrientes de aire más secas que pueden impedir la formación de nubes de nieve.

Aunque la provincia deSanta Fe puede experimentar condiciones frías en invierno, puede haber menos eventos meteorológicos que proporcionen la combinación correcta de temperaturas bajo cero, humedad suficiente y sistemas atmosféricos adecuados para producir nieve en comparación con regiones más al sur o en altitudes más altas y mediterraneas.