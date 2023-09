Obras en escuelas: "El FAE recibe tres escarbadientes que le da Javkin"

>>Leer más: Las elecciones dejaron al desnudo falencias edilicias en las escuelas

“Empezamos el año con entregas de 10 a 15 Fanis, paquetes de 40 o 50 millones de pesos por semana, y a partir de marzo el ritmo no se sostuvo porque la sequía actuó fuertemente en las cuentas públicas, pero eso no quiere decir que durante la gestión no se hayan dado respuestas”, enfatizó el funcionario.

"Por primera vez en años no fuimos tapa de La Capital"

Recordó que durante la pandemia se priorizó “el servicio de agua, aberturas, ventilación, electricidad, las intervenciones por tendido eléctrico, y las cubiertas de techos, que siempre son prioridad. El gas es un capítulo aparte: estamos en el primer invierno en décadas en el que no somos tapa de La Capital por abrazos solidarios y frazadazos. Debemos tener 10 o 15 escuelas sin gas, cuando en otros inviernos superaban las 100”.

En ese contexto, destacó que “siempre hay inversiones”. Sin embargo, reconoció que “nunca se llega a niveles óptimos ni al mantenimiento de todos los edificios escolares, hay una deuda histórica. En la jurisdicción sexta (departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo) hay 980 locales escolares, muchos de los cuales tienen entre 80 y 140 años de antigüedad. Es muy difícil con recursos públicos sanear todo y al mismo tiempo”.

En relación al rol del FAE Rosario, Biagiotti no ahorró críticas a la Intendencia. “No es que deba intervenir sólo en obras menores; esa es una autoimposición en Rosario porque no tiene capacidad económica y financiera para más. Hay localidades donde el FAE construye escuelas; es un mecanismo para que municipios y comunas sean corresponsables del mantenimiento de las escuelas”.

En ese sentido, el delegado de Educación aseguró que “la Municipalidad de Rosario le debe 1.000 millones de pesos al FAE, no cumple con la ley donde se exige que al menos el 5 por ciento de los recursos tributarios genuinos vayan a ese fondo”.

>>Leer más: Una escuela de zona oeste convive con un basural a cielo abierto y ratas desde hace casi dos años

El funcionario no se quedó ahí. “Con lo poco que tiene, el FAE de Rosario responde a cuestiones menores, como dijo Rubén Rosa (presidente del organismo). Esto no es una crítica a Rosa, quien gestiona muy bien, de hecho hace lo que puede con los tres escarbadientes que le da Javkin _comparó con ironía_ pero lo cierto es que hay una gran deuda de la Municipalidad con el FAE”.

Chicana

Consultado sobre la deuda que a la que aludió Biagiotti, el titular del FAE lo negó. “No es así, y lo saben. Las obras de infraestructura grandes les corresponden a ellos; no vamos a entrar en esa chicana. Si la Municipalidad no girara los fondos no podríamos hacer las obras”, respondió Rubén Rosa.

Finalmente, Biagiotti insistió: “Cuando comenzamos la gestión encontramos los edificios en un estado lamentable. Probablemente (Maximiliano) Pullaro, el gobernador electo, en tres meses diga los mismo, y cualquier gobernador al iniciar su gestión se encuentre con un déficit en ese sentido, es real, pero la inversión es constante”.