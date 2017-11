"Nunca tuve acceso a información", dijo un policía

"Me desempeñaba en una comisaría de Fighiera que es una comisaría chiquita. Es una jurisdicción que tiene diez cuadras por diez cuadras y es todo campo", declaró Diego Javier Cárdenas, un cabo de la policía santafesina acusado de asociación ilícita y violación de secreto que fue el primer imputado en declarar ayer, en el juicio oral a la banda de Los Monos, luego de una discusión entre las partes sobre cuál era el mejor lugar y ángulo para ubicar la silla del acusado.

En 2014 el juez Juan Carlos Vienna había procesado a Cárdenas por "haber anticipado datos" a Ramón "Monchi" Machuca sobre un allanamiento que iba a realizarse el 2 de junio de 2013, sobre personal la División Judiciales de Jefatura y sobre el lugar de detención de un policía ya condenado como miembro de la banda, Juan "Chavo" Maciel.

"Lo más llamativo que pasa ahí puede ser un accidente de tránsito en la autopista", tomó distancia ayer Cárdenas al describir su trabajo en la atención al público de la subcomisaría 11ª de Fighiera. Dijo que allí no tenía acceso a ninguna información de relevancia. "No hay más que una denuncia de pelea de vecinos, un hurto menor", evocó.

"Económicamente estoy igual que siempre. Nunca tuve ningún bien. No tengo casa, no tengo auto, no tengo moto, me manejé siempre en colectivo. Vivo en un Fonavi humildemente que me lo cedió mi suegra, no tengo ni siquiera tarjeta de crédito porque hará seis años atrás tuve un pedido de quiebra", agregó.