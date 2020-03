En crisis. Varias galerías céntricas están prácticamente vacías y la situación no logra reactivarse.

La propuesta de la Asociación Casco Histórico para que el municipio castigue con duras multas a quienes mantengan locales vacíos en el centro de Rosario trajo polémica. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario marcaron que "el diagóstico es equivocado" y aseguraron que la mayor parte de los dueños quiere alquilar su inmueble, e incluso está dispuesta a negociar el precio.

El proyecto sostiene que hay propietarios que dejan los locales improductivos por mucho tiempo por especulación inmobiliaria, y establece castigos económicos para desalentarlo. "Cuando vas al medico y solicitás los análisis incorrectos, seguramente te van a otorgar una medicación que no es la adecuada", apuntó Andrés Gariboldi, presidente de la entidad.

Para el profesional, "hay muy poca gente que tiene el local vacío por una cuestión especulativa". Por el contrario, lo que sucede es que "hay una recesión económica desde marzo de 2018, producto de una falta de poder adquisitivo y una fuerte presión tributaria, en la faz de impuestos y servicios".

Por ello, "mucha actividad económica que antes era rentable, dejó de serlo". Este "cóctel perfecto", como le llama Gariboldi, se compone de "una caída del poder adquisitivo, falta de mejoras en los salarios, y aumentos de tarifas en los últimos dos años (400 por ciento la luz y 600 por ciento el gas)", lo que "hace que los locales sean inviables, indistintamente del canon locativo que le pongas".

Hoy por hoy, para el titular del Colegio, "pasó a ser más significativa la parte de impuestos, servicios y salarios que el valor del alquiler".

En ese sentido, remarcó que los profesionales corredores inmobiliarios "buscan el equilibrio" entre el propietario y el locatario para que esos inmuebles se mantengan ocupados. "Lo peor que le puede pasar a un propietario es que el inquilino se vaya, porque tiene un lucro cesante y encima tiene que pagar impuestos y expensas", señaló. Del mismo modo, aseveró que "no hay nada peor que le pueda pasar a un locatorio que tener que dejar un inmueble, y abandonar su actividad económica".

Pocos

En este marco, Gariboldi aseguró que "hoy hay muy poca gente que quiere tener un inmueble desocupado y no está dispuesta a escuchar una propuesta económica para ocuparlo", y ubicó en "un 95 por ciento" aquellos locales desocupados cuyos propietarios quieren alquilarlo. El otro 5 por ciento, especificó, "es porque no hay una decisión de que hacer con la propiedad", como llevarla o no al mercado de venta, o en casos de conflicto entre propietarios como una sucesión.

El referente de los corredores coincidió en que "es correcto" hablar de 400 locales vacíos de un total de 4.000 inmuebles, pero argumentó que el número "no difiere mucho de lo que había en el primer semestre de 2019 y del segundo semestre de 2018". Según su visión, esto se debe a que la recesión fuerte "comenzó en marzo de 2018 con una fuerte devaluación, a la que se le sumó la presión impositiva de aumentos de gas, agua, luz, tasa general de inmuebles, inmobiliario urbano (API) y en algunos casos las expensas comunes".

En virtud de todo lo mencionado, garantizó que "todo aquel que tiene un inmueble que haya comprado para llevarlo al mercado locativo, hoy está más que abierto para cualquier tipo de alternativa, y no hay manera de que esté especulando".