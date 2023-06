Miatello cuestionó el reparto entre el Amba y el interior: "Es una historia repetida"

"Una historia repetida", así consideró el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, a la resolución del conflicto del gobierno nacional para destrabar el paro de colectivos en el Amba y dejar al interior con las manos vacías. Sin visos de solución a la vista y sin convenio firmado desde mayo, el funcionario provincial reveló que la provincia está destinando más recursos mensuales ($1100 millones) que Nación ($850 millones) para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros. "Esos recursos son de todo el país, no sólo del Amba" , reclamó.

En ese sentido, explicó: "La obligación de esta provincia es aportar la misma cantidad de dinero que Nación en materia de subsidios, pero estamos poniendo más que ella: $1100 millones mensuales contra $850 y sólo hasta abril, porque en ese mes expiró el convenio y no se firmó otro, y de mayo no cobramos nada".

También recordó que "las constantes demoras (en cuando al envío de fondos) son un problema y no es algo menor no tener un convenio firmado a esta altura del año". Y explicó que a falta de esa rúbrica, la provincia no tiene un parámetro a la hora de inyectar subsidios de manera mensual.

El funcionario provincial señaló que en las próximas horas habrá una reunión de los secretarios provinciales de Transporte. Previo a eso, Santa Fe envió una nota al Ministerio de Transporte de Nación y aún no tuvo respuesta.

"No es un problema de capacidad de las provincias, sucede que los recursos no son infinitos, hay normas y presupuestos con los cuales cumplir, y tampoco podemos estar convalidando que Nación se retire de esto y cubriendo lo que significa su retiro", razonó.