Menos tiempo de viaje y mayor seguridad, los beneficios de un sistema de metro

No es la primera vez que en la ciudad se proyecta la construcción de un metro. Hace nueve años, en noviembre de 2014, la ex intendenta Mónica Fein y el ex secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, anunciaron la posibilidad de poner en marcha un servicio entre el norte y el centro de la ciudad. Según se detalló en su momento, los coches llegarían a nivel de superficie hasta la estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno, para soterrarse en su recorrido por el centro. La idea de los funcionarios era contar con un proyecto de la obra _en un plazo de 30 días, anunciaron_ para salir a buscar financiacmiento para el emprendimiento.