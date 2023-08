Más de 300.000 personas pasaron por la Feria del Libro Rosario

La edición 2023 cerró este sábado y tuvo actividades durante once días. Una encuesta arrojó que casi el 40% concurrió por primera vez

La Feria del Libro Rosario cerró a lo grande la edición 2023 tras once días de intensas actividades y propuestas desarrolladas en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. En esta oportunidad, más de 300 mil visitantes de Rosario y otros puntos del país se dieron cita en este encuentro cuyo eje fue 'Lecturas del presente', en referencia a la celebración por los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina.

Este año se realizó una encuesta sobre el perfil de los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Rosario 2023 . En total, se llevaron a cabo 530 encuestas durante los 11 días que estuvo abierta. Desde la Municipalidad señalaron que se trata de "un número relevante de muestras", teniendo en cuenta no sólo que es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo para una Feria del Libro en Rosario , sino también comparando un estudio similar realizado en el 2019, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, con 2.272 encuestados sobre un total de 1.180.000 personas.

Dentro de los datos relevantes se puede destacar que del total de personas encuestadas, el 38,9% concurría por primera vez a la Feria del Libro. Por otra parte, un 34,7% planeaba ir dos veces, un 33,6% planeaba ir sólo una vez, el 19,4% tenía planes de ir tres o más veces y finalmente un 12,2% no había definido cuántas veces visitaría el Centro Cultural Fontanarrosa.

Respecto de la compra de libros, un 46,6% respondió que había comprado, un 32,2% todavía no pero planeaba hacerlo y finalmente un 21,2% respondió que no. En tanto, el soporte más elegido entre los encuestados sigue siendo el papel (77%), pero se registró que un 46% también lee en formato digital. Un 46,3% leyó entre dos y cinco libros en lo que va del año, mientras que el 16% leyó más de diez. Por su parte, hubo un 14,3% de personas que leyeron sólo un libro, un 12,3% que leyeron entre seis y diez y un 11% que no leyó ninguno.