Malestar de afiliados de Pami por una "reducción compulsiva" de cápitas

Reducción "compulsiva" de cápitas en Pami

"Fue en forma compulsiva, por eso los afiliados y afiliadas vienen constantemente a quejarse porque cuando van a atenderse caen en cuenta que los cambiaron de efector", comentaron respecto a la medida que debería entrar en vigencia de manera oficial a partir del 1º de octubre.

Si bien las cápitas seguirán perteneciendo a Pami, aseguraron que esos pacientes involucrados "no quieren salir de los centros asistenciales que les asignaron previamente y ahora los cambian sin consultar, cosa que no es correcta, ya que los afiliados tienen derecho de optar por el lugar donde quieren ser atendidos, más allá de que haya capacidad o no, por eso deben consultarlos previamente".

"Hay que tener en cuenta que hay abuelos y abuelas que viven en zona norte y se atienden en el Pami II, y ahora se desayunan que tienen que venir al policlínico de la UOM, que les queda en la otra punta", argumentaron.

Y, en ese marco, las fuentes consultadas lanzaron una pregunta con ironía: "Qué casualidad que el policlínico de la UOM tenía todas las camas disponibles, justo cuando estaban a punto de cerrar el Pami I".

2024-06-12 pami.jpg

Qué ocurrió en Pami I

Durante el fin de semana del 18 de agosto de este año, una llamado anónimo ingresó a Litoral Gas para denunciar por una supuesta pérdida de gas en el edificio que posee el Pami I en Sarmiento al 300.

Al llegar la cuadrilla, constató que no había fuga, pero encontró que la válvula de corte estaba cerrada sin previa autorización de la firma prestadora del servicio, puesto que es la única encargada en manipular esa exclusa.

Es por eso que la empresa colocó un cepo para evitar trabajos clandestinos y le solicitó a las autoridades la correspondiente adecuación y planos a fin de ser aprobados para restituir el suministro.

Esa situación derivó en una amenaza de cierre y riesgo de traslado de afiliados. En tanto, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) autorizó una capacidad operativa para el equivalente a 50 artefactos eléctricos, de acuerdo al estado actual de las instalaciones, pese a que apenas eran necesarios cinco, según se consignó aquella vez.

Desde Pami I indicaron que se adquirieron los termotanques eléctricos para proveer de agua caliente y se cotejó, vía auditoría, que la instalación eléctrica era acorde a esa capacidad operativa de los nuevos dispositivos.

Luego hubo una nueva auditoría de la gerencia de sede central para poner en marcha un plan de reparaciones, según indicaron.

No obstante eso, desde el efector deslizaron que los rumores del cierre de Pami I siguen siendo moneda corriente, pese a que no hubo información oficial al respecto.