Maestros y estatales en pie de guerra por la decisión del gobierno de imponer el aumento por decreto

Por qué importa: Fue el propio gobernador Miguel Lifschitz quien adelantó ayer que el aumento a los empleados del Estado lo iba a resolver "por decreto". Y no sólo eso, también anticipó que se iba a descontar los días a los trabajadores que se plegaran a los paros dispuestos por los gremios en conflicto. La titular de Amsafé, Sonia Alesso, fue la primera en responderle públicamente y fue tajante. "El gobierno tiene que resolver el conflicto con una mejor oferta", disparó, y dejó flotando en el aire la posibilidad de un nuevo paro de maestros.

Pese a los esfuerzos de las partes, en las paritarias no se llegó a un acuerdo. Los gremios tensaron la cuerda en busca de que la provincia se saque el corsét del 15 por ciento que le puso el gobierno nacional a la negociación salarial. Esto irritó a Lifschitz, quien estaba convencido que a esta altura la cuestión iba a estar zanjada, las escuelas con clases y las comunas y municipios andando sobre ruedas. No fue así, y no dudó en hacer escuchar su enojo: "Hay alguna dirigencia gremial que no entiende la realidad".