Maestros rosarinos llevan a la asamblea provincial votos de rechazo a la oferta del gobierno

Este lunes, funcionarios del gobierno provincial se reunieron con los dirigentes de los principales gremios, Amsafé y Sadop, para anunciarles la oferta de aumento salarial: 18% para marzo. A partir de entonces, los afiliados a las dos organizaciones comenzaron a votar en las distintas escuelas si aceptaban o no esa oferta .

“Hay mucho malestar, mucho enojo con la propuesta del gobierno, aún quienes plantearon la aceptación de la oferta no pudieron dejar de reconocer que era claramente insuficiente. Así y todo, desde Rosario llevamos a la Asamblea Provincial un expreso rechazo a lo que ofreció el gobierno. En números redondos, votaron cerca de 9.500 compañeros, 6.500 lo hicieron por el rechazo, es decir poco más de las 2/3 partes, y 3 mil por la aceptación”, declaró Casiello.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representantes de los docentes del departamento Rosario precisó que, entre las modalidades de medida de fuerza, “se impuso por clara mayoría la que impulsa paros escalonados. Es decir, 24 horas para mañana y 48 horas para martes y miércoles de la semana próxima”.

Amsafé Rosario.jpg Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario. "Dos tercios de los docentes rosarinos rechazaron la propuesta salarial". Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Esa fue la resolución en Rosario, en el marco de un gran malestar de los docentes después de tres meses de discusiones en donde, a mediados de abril, se llegó a una propuesta de aumento muy baja para el mes de marzo. Eso fue todo lo que se discutió. Con este malestar y con esa definición de los docentes de Rosario estamos viajando a Santa Fe para participar de la Asamblea Provincial que cerrará cerca del mediodía”, subrayó Casiello.

Funcionarios de la Casa Gris y los representantes de los maestros oficiales (Amsafé) y de los profesores de colegios privados (Sadop) participaron el lunes pasado de un nuevo encuentro paritario que busca ponerle un punto final a las negociaciones que quedaron truncas desde que comenzaron el pasado 4 de enero.

Los negociadores del gobierno santafesino ofertaron un 18 por ciento de aumento para marzo a los docentes. Fuentes del Ministerio de Educación santafesino admitieron que la propuesta gira en torno al 18 por ciento de aumento para marzo, una oferta que va en línea a lo que la semana pasada el propio gobierno de Maximiliano Pullaro les había propuesto a los empleados estatales de la administración central, quienes ya aceptaron la propuesta.

Este jueves entonces es un día clave para los docentes del sector público con la asamblea de Amsafé en la capital provincial. En este marco, esta semana, el ministro de Educación, José Goity, anticipó que el gobierno no descarta descontar los días no trabajados por paro y también lanzó una iniciativa para otorgar “un reconocimiento económico” para los maestros que no falten al trabajo.