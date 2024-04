El gobierno provincial avanza con la idea de dar "reconocimientos" a docentes que no falten

“El interés superior es que los chicos estén en las escuelas, incluso es un interés superior al salario porque el salario en definitiva es un medio para un fin, y el fin es que los chicos estén en las escuelas aprendiendo. El salario no tiene sentido si el sistema educativo se quiebra y no se sostiene en condiciones mínimas”, afirmó el funcionario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Goity fue consultado concretamente sobre si esa postura pone al gobierno a las puertas de un descuento de haberes por días no trabajados en caso de paros. “Esa es una posibilidad que siempre estuvo desde el primer día y es una facultad que tiene el Estado de no abonar los días no trabajados. En eso no hay demasiada especulación que hacer. Apostamos a que la oferta sea aceptada por los gremios. En caso de no ser así, estamos evaluando todas las opciones necesarias para restituir el servicio educativo que es nuestra obligación primaria”.