Taxistas advierten que podrían quedar expuestos tras la quiebra de una aseguradora

Mario Cesca, uno de los referentes del sector, dijo que las empresas de seguro "no quieren brindar cobertura a taxis por la alta siniestralidad y porque en Rosario se inventan juicios"

En declaraciones a LT8, Cesca admitió que sospechaba que la cooperativa “hasta hoy no tiene ninguna compañía que respalde el accionar en Rosario y les están diciendo a los dueños que van a conseguir una empresa, que esperen, pero en muchos casos les estuvieron cobrando la cuota de una póliza que no existe más. Por otro lado, Orbis entregó su cartera de clientes a la Superintendencia de Seguros para que se haga cargo de la problemática. Nosotros les informamos a nuestros afiliados que buscaran alguna otra aseguradora, cosa que fue bastante difícil, porque ninguna empresa de seguros quiere hacerse cargo de los taxis”.

En ese sentido, el titular de Atti precisó los motivos que suelen exponer las aseguradoras grandes para rechazarlos. “Hay dos cuestiones que ellos manifiestan. En primer lugar, la litigiosidad. Dicen que en Rosario se inventan los juicios, que hay carteras de abogados que se dedican a fabricar siniestros y que es insoportable la vida rentable de una empresa de seguros. Incluso, las empresas locales que son fuertes y están bien rankeadas, no quieren hacerse cargo de los taxis porque dan mala imagen comercial a esas empresas. Por otro lado, tenemos una mayor siniestralidad ya que tenemos vehículos todo el día en las calles”.

Cesca agregó que “han aparecido algunas empresas aseguradoras, que están más abajo en el ránking, con las cuales se corre el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo que con Orbis. Eso ha pasado históricamente, las compañías que teníamos se han fundido. Pero no se fundieron por los taxis, lo hicieron porque vienen a hacer caja: toman un montón de pólizas y cuando se les acumulan un montón de siniestros y tienen que empezar a pagar los juicios, levantan campamento, se van y nos dejan todo el problema jurídico a los titulares de taxis”.

taxis.jpg Hay inquietud en los taxistas por la quiebra de Orbis. Piden la intervención de la Superintendencia de Seguros. Archivo La Capital

¿Taxistas sin seguro?

“Nosotros no estamos en condiciones de resolver eso económicamente, y también se perjudican los que sufren el siniestro, porque nunca más van a cobrar. Estamos en una situación en que la Municipalidad también mira para otro lado. Hemos comunicado este problema y no nos dieron ninguna respuesta. La Superintendencia del Seguro es la que se tendría que hacer cargo. Estamos viendo si todos los juicios que quedaron pendientes, y que a la larga hay que pagarlos, los afronta la Superintendencia que es la entidad reguladora y otorga los permisos a las empresas. Estamos viendo eso más allá de que los abogados también fueron echados de Orbis, y nos dicen que si queremos seguir con los reclamos tenemos que pagar nosotros los honorarios profesionales”.

Cesa dijo que la falta de cobertura no solo afecta a los taxistas, sino también a los terceros que sufren un siniestro vial. "En caso de una muerte no tenemos patrimonio para indemnizar a terceros y a los pasajeros”, sostuvo. Dijo que la póliza de seguro más económica que paga un taxista, con cobertura a pasajeros y daños a terceros, ronda los 50 mil pesos, pero que ya no les brindan el servicio contra todo riesgo.

“Nos cobran solo a terceros, a pasajero transportado, daños y en algunos casos robo e incendios. Este es un grave problema y no tenemos manera de no quedar expuestos. Ninguna autoridad toma cartas en el asunto, y es un problema periódico. Además, hay infinidad de compañías que se reciclan y aparecen otra vez en el mercado”, subrayó.