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La crecida acecha a Rosario: el gobierno de Santa Fe sigue al Paraná y activa la prevención

La suba del nivel Paraná se convirtió en el principal frente de atención de la gestión provincial. En la ciudad crece de a poco. Los desafíos políticos

16 de noviembre 2026 · 15:22hs
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Crecida del Paraná en Rosario en la zona del club Regatas

La Capital / Leonardo Vincenti

Crecida del Paraná en Rosario en la zona del club Regatas, frente al estadio de Rosario Central

La crecida del Paraná está ahí, pero no da el zarpazo en Rosario. En las últimas semanas, el efecto de El Niño generó que el agua se arrime al nivel de alerta, algo que se registraría a fin de mes. En otros puntos de la provincia ya hay evacuados. Por ahora, marcha todo en consonancia a lo proyectado, según el gobierno provincial.

“Lo preventivo ya se hizo, para lo que viene estamos listos”, explican en Casa Gris y sostienen que hasta ahora no está siendo más grave de lo que se preveía. Igualmente, tocan madera.

La crecida del Paraná se convirtió en el principal frente de atención de la gestión provincial. Un agravamiento de los evacuados y de la fuerza del agua tendría sus consecuencias en la ciudadanía y en la imagen de la gestión también.

Rosario y la crecida

En Casa Gris buscan transmitir previsibilidad. Por eso explican que el gobierno se anticipó al problema y que, hasta ahora, el comportamiento del río se encuentra dentro de los parámetros previstos.

La crecida del R&iacute;o Paran&aacute; en Rosario est&aacute; cerca del nivel de alerta

La crecida del Río Paraná en Rosario está cerca del nivel de alerta

La puesta en marcha de una plataforma digital también forma parte de esa estrategia: centralizar información, facilitar la prevención y mostrar presencia estatal. Se trata del sitio www.santafe.gob.ar/ms/elnino, que reúne alertas meteorológicas, niveles de los ríos, indicadores de salud y teléfonos útiles.

La georreferenciación automática permite que quienes ingresen al sitio consulten la información correspondiente al lugar donde se encuentran y también la de cualquier otro punto de la provincia.

En Rosario la altura del río crece después de algunos días en que se mantuvo igual. Este lunes se encuentra en los 4,81 metros, a poco de los 5 metros que es el nivel de alerta y 5,30 el de evacuación de la franja costera. Se proyecta que a fines de noviembre tocaría esos límites.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, señaló que el río superó los niveles de alerta y evacuación en algunas localidades, pero afirmó que las obras y las medidas ejecutadas en el territorio evitaron que fuera necesario evacuar a personas que debieron hacerlo en años anteriores.

En rigor, hay dos desafíos para la gestión. El primero referido a lo operativo: demostrar que las obras, la planificación y los dispositivos de Protección Civil están en condiciones de responder ante una emergencia. La segunda es política: evitar que una eventual profundización se convierta en crisis.

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