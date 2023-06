Los colectivos porteños reciben un 400% más de subsidios nacionales que los rosarinos

Los fondos para bonaerenses y porteños se ajustaron en los últimos días un 30 por ciento. No hubo actualización para los colectivos en el interior.

La brecha en la distribución de subsidios federales al sistema de transporte urbano entre el rea Metropolitana (Amba) de Buenos Aires y el interior no para de crecer. La diferencia que supo ser en algún momento de 80 por ciento a 20, con la última paritaria saltó a casi 90 a 10.

El empresario destacó que “un colectivo que circula por el Amba está recibiendo desde junio unos $2.750.000 mientras que uno del interior unos 500 mil pesos”.

Ingaramo aclaró que en el interior “las provincias y los municipios hacen su propio aporte. En el caso de Santa Fe está aportando una cifra similar a la nacional, pero si hablamos de subsidios federales la brecha es enorme”, y supera el 400 por ciento.

En esa misma línea se pronunció el intendente Pablo Javkin. “Esto es un escándalo, antes el reparto de los subsidios era 80 a 20, ahora para esta paritaria fue 100 a cero. Son dos países, dos Argentina: con el transporte, la luz, el gas, la seguridad; con todo”, se quejó.

Los municipios pusieron el grito en el cielo además porque los fondos para porteños y bonaerenses se ajustaron más de un 30 por ciento, para el interior se mantienen congelados. “En términos nominales, el subsidio mensual al interior se mantiene sin ajustes, con una inflación acumulada de más de un 40 por ciento”, agregó Javkin.

Luego el jefe comunal remarcó que se trata de una “paritaria nacional, donde están sentados a la mesa el presidente Alberto Fernández y la UTA nacional. El Estado tiene que hacer todo para destrabar esta situación, que nunca fue tan alevosa. Parece que les importa sólo la gente que vota en el Amba. No podemos seguir aceptando esta injusticia”.

El miércoles próximo, a las 16, el gremio y los empresarios volverán a reunirse para intentar destrabar el conflicto. De no haber acuerdo, se realizará un paro de 48 horas entre jueves y viernes próximos, en una semana hábil corta signada por dos días feriados (lunes y martes).

“No soy optimista de que se pueda arreglar”, se sinceró Ingaramo tras lo cual agregó: “Creo que es lo que corresponde y tenemos que pelear por eso todos, junto a funcionarios provinciales y municipales. El acuerdo salarial firmado para Amba entre gallos y medianoche debe ser también para el interior. O sea: que Nación aporte lo mismo para Amba y para el interior”, cerró.

Acusan a la Nación de “tergiversar la realidad”

El Comité Federal del Transporte (Cofetra) que nuclea a los secretarios del área de las provincias, la mayoría de extracción justicialista, cuestionó con dureza al gobierno nacional por haber aportado fondos para el área Metropolitana de Buenos Aires en detrimento del interior para cubrir la paritaria con los choferes nucleados en la UTA.

A través de un contundente comunicado manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario. “Es realmente agraviante para el federalismo la postura que adopta el gobierno nacional. En Amba toman una participación activa, no sólo asistiendo a las audiencias, sino que incluso han llegado al extremo de fijar los salarios de los trabajadores, comprometiendo para el pago de esos salarios los recursos que son de todos los argentinos. Respecto al interior del país, no sólo no asisten a las audiencias (expresando una clara discriminación), sino que ya ni siquiera cumplen con los recursos presupuestados por ley del Congreso”, dispararon.

Luego cruzaron a Nación por “tergiversar la realidad de los hechos, manifestando en sus redes sociales que se paga el fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, según la rendición de cuentas de cada provincia. Esto es falso y mal intencionado, ya que busca responsabilizar a las provincias por una falta de cumplimiento a la ley de presupuesto”.

“Lo real y cierto —continuaron— es que la ley de presupuesto dispuso un monto de 85 mil millones de pesos para todo el año. Pero de manera discrecional y sin fundamento alguno la autoridad nacional dispone distribuir estas sumas por resoluciones que tienen una vigencia de cuatro meses y a veces menos también, obligándonos a las provincias a vivir en la incertidumbre”.