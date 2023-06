Paro de transporte: UTA advierte que el plan de lucha "se agudizará" la semana próxima

El titular del gremio en Rosario, Sergio Copello, dijo que el escenario "es muy conflictivo, porque los empresarios se plantaron en que no pueden dar aumentos sin plata del Estado".

Este martes se cumple el paro de colectivos en Rosario y en otras ciudades del país, luego de que los representantes de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del sector no llegaran a un acuerdo para la recomposición de salarios .

El secretario general del gremio en Rosario, Sergio Copello, reconoció que el escenario es “muy conflictivo” y no descartó que la semana próxima “agudice” el plan de lucha.

“Hoy no se puede analizar ninguna oferta de aumentos de salarios. Los empresarios se plantaron en que si no reciben plata del Estado no pueden hacer frente a un aumento de sueldos. En ese sentido, la situación está muy difícil”, subrayó el titular de UTA Rosario.