Los candidatos a intendente cruzaron al presidente de Trenes Argentinos

Las declaraciones del presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, quien aseguró ayer que "no hay presupuesto para reactivar los trenes de cercanía" del área metropolitana de Rosario, una decisión que ya había anticipado el propio ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, no hicieron más que cosechar repudio entre los dirigentes locales y, fundamentalmente, entre los candidatos a gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre próximo. Es que, como quedó demostrado claramente en el debate de los postulantes, todos coinciden, incluso el candidato de Cambiemos, Roy López Molina, en que estos ferrocarriles son parte de la solución para el transporte de la ciudad.

El candidato del Frente Progresista, Pablo Javkin, apuntó de lleno al gobierno nacional y reclamó "seriedad" a la hora de hacer declaraciones. "Acá no les estamos pidiendo plata, sino el uso de las vías, que no es lo mismo. Y se lo pedimos porque les corresponde, así como también les corresponde el mantenimiento de esas vías" destacó

Además, criticó el ejemplo que dio Orfila sobre las obras sí realizadas en la capital cordobesa para activar los trenes, ya que "fueron justamente elas llevaron al ex secretario de Transporte de la Nación del kirchnerismo, (Ricardo) Jaime, a estar preso". Para Javkin, el responsable de la empresa estatal debería "leer la ley, estudiarla y conocer sus responsabilidades", ya que también apuntó que "los terrenos de las adyacencias que están ocupados corresponden a la Nación y fueron intrusados en los 90 con el desmantelamiento de la red ferroviaria".

Con eso, reiteró el pedido a la Nación: "Que se ocupe de darnos las vías, que del resto nos ocupamos nosotros, que lo sabemos hacer muy bien; pero que nos den el uso de las vías".

Desde Ciudad Futura, Juan Monteverde, señaló que los dichos de Orfila muestran "el desprecio que los funcionarios nacionales tienen por la ciudad", y consideró que "muestra a las claras la visión de un gobierno porteño que dice que no hay presupuesto para Rosario, pero hace obras faraónicas con presupuesto nacional en Capital".

Por eso, recalcó que no sólo su espacio dejó planteada la propuesta del tren de cercanía, sino además la forma de financiarlo. "Hay que buscar fondos propios y el proyecto es hacerlo con un impuesto a la cerealeras, que es uno de los sectores que más ganan en el país, pero no paga impuestos", cerró.

Las críticas al funcionario "de tercera línea", calificado como un "burócrata de escritorio que desconoce la realidad rosarina" llegaron desde el propio candidato Cambiemos, Roy López Molina, quien insistió en que "el tren es posible" y no sólo recalcó que impulsará el proyecto, pese a todo, sino que agregó: "Me comprometí a defender a Rosario de los que no la querían ver crecer, incluso hacia adentro de mi propio partido".

Además, no ahorró críticas a la gestión del Frente Progresista al considerar que "a lo largo de 30 años mantuvo una ausencia de interés sobre el tren, y además no tuvo la capacidad de explicarle a los diferentes gobiernos la necesidad de Rosario, más allá de quien esté en la Nación". Incluso, propuso que el recién recuperado terreno de la Zona Franca de Bolivia funcione como espacio para una estación multimodal de transporte, y anticipó que "irá una y mil veces a la Nación para explicar lo que es un proyecto estructural para la ciudad".

A la provincia

El candidato del justicialismo, Roberto Sukerman, apuntó todos sus dardos contra el socialismo y, fundamentalmente, contra la gestión provincial ya que consideró que "más allá de cualquier cosa que diga la Nación, fue la provincia la que nunca se mostró interesada en llevar adelante la ley que habla de los trenes".

Si bien admitió que culpar al municipio por las viviendas ubicadas en las adyacencias de las vías "es una evasiva", consideró que "la falta de voluntad política es exclusiva de la provincia, porque acá se está hablando de proyectos provinciales que la provincia nunca gestionó".