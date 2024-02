Ley de alquileres: "Producto de la desregulación, el incremento de la oferta es importantísimo"

2023-09-13 alquiler.jpg Al 9 de enero la ciudad tenía 703 unidades en alquiler.

Consultado sobre cómo afecta a los contratos que los valores de inicios de los alquileres sean muy altos, Bassini señaló: "Este fenómeno que se viene replicando y de manera sostenida, al igual que este incremento en materia de oferta, lo cierto es que el mercado sigue revalidando no solo los valores sino las condiciones de contratación".

"Hoy aquel caso que ofrezca en alquiler fuera de los parámetros de realización de los registros de plaza no lo convalida el mercado", advirtió Bassini, y explicó: "Si uno quiere alquilar un monoambiente, más del precio que por supuesto es determinante, ofrece condiciones que no son aptas para el segmento, ya sea la periodicidad de la indexación o el índice a aplicar, ese inmueble no se alquila".

Asimismo, afirmó: "Lo que nosotros estamos notando en nuestro colegiado en esto que es tan importante, la negociación, la intermediación, están apareciendo muchos inmuebles que estaba en el mercado a través del 'Dueño alquila' y hoy están requiriendo de la participación del corredor inmobiliario porque se hace muy compleja la negociación".

>> Leer más: Ley de alquileres: a un mes de la derogación, corredores señalan que "aumentó 50% la oferta"

"Hoy la mayoría de las revalidaciones de las condiciones están en el orden trimestral, cuatrimestral y semestral combinado con actualización por le IPC (Índices de Precios al Consumidor), que es el que se está utilizando con más frecuencia, y el ICL (Índice para Contratos de Locación)", contó Bassini, e indicó: "Claro que no es lo mismo un contrato que ya viene en ejecución y hay que prorrogarlo que uno nuevo".

Finalmente, dijo que la oferta de inmuebles en alquiler responde a un viejo reclamo del sector: "la no intervención, que no se encuadre dentro de una misma normativa a todos los contratos", y ejemplificó: "No es lo mismo ofrecer un inmueble de un segmento premium, que no es representativo en forma masiva, que un monoambiente o uno e un destino para un estudiante, un trabajador o una persona en relación de dependencia. Los que tenían dudas hoy se están animando a poner las propiedades en alquiler".