Los riesgos de automedicarse: fuerte impacto de los antibióticos en la microbiota intestinal

En pleno invierno, cuando hay muchos cuadros virales, hay gente que recurre a los antibióticos sin necesitarlos. Por qué afectan la salud propia y ajena

El consumo de antibióticos no es inocuo. Por eso tomarlos sin necesidad es un acto irresponsable para uno y la sociedad

Desde la automedicación y la utilización de antibióticos frente a cualquier sintomatología, especialmente en invierno cuando aumentan los cuadros producidos por virus y no tanto por bacterias, hasta su uso para tratar cuadros virales o la creencia errónea de que todos funcionan para cualquier problema médico, el uso indebido de antibióticos constituye uno de los principales desafíos actuales para la salud pública. Incluso en los sistemas de salud persisten dificultades vinculadas a la prescripción adecuada: iniciar tratamientos sin evidencia suficiente, prolongarlos más de los necesario o no ajustarlos según resultados microbiológicos. Estos "desarreglos" incrementan los riesgos para la propia salud, por el impacto en la microbiota y posibles alergias, y también en la salud de la comunidad, ya que se aumenta la resistencia a los antibióticos, lo que produce que muchos ya no sean efectivos cuando realmente se los necesita.

“Este uso inadecuado y muchas veces innecesario tiene consecuencias tanto a nivel individual como social”, advierte Corina Nemirovsky, médica infectóloga y docente de la carrera de especialización en Infectología de la Universidad Hospital Italiano. En lo referido al primer aspecto, al no ser medicamentos inocuos, pueden provocar efectos adversos como alergias, reacciones en la piel y cambios en la microbiota intestinal.

El uso incorrecto de los antibióticos puede fortalecer algunas bacterias, que se vuelven resistentes, causando que algunas infecciones se vuelvan más difíciles de tratar. Esto no sólo impacta en la persona afectada, sino también en el entorno: “Las resistencias pueden transmitirse de persona a persona, eliminarse por excretas y contaminar el agua, cerrando el círculo de transmisión”, explica Nemirovsky.

A la basura

Otro punto importante es que los antibióticos que sobran de un tratamiento o están vencidos muchas veces se descartan en la basura o por el inodoro, generando contaminación ambiental. Lo correcto es recurrir a puntos habilitados para la eliminación segura, como farmacias hospitalarias.

El organismo alberga microorganismos, como bacterias, hongos, virus y parásitos, que cumplen funciones indispensables para la salud. En el intestino, estos microorganismos conforman la denominada microbiota intestinal, conocida popularmente como “flora intestinal”.

“Cada vez existe más evidencia de que preservar la eficacia de los antibióticos implica también proteger los ecosistemas microbianos que habitan nuestro organismo. Los antibióticos actúan eliminando bacterias causantes de infecciones, pero muchas veces también afectan bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota intestinal”, explica Miguel Ángel de Cristófano, bioquímico y subdirector de las carreras de Farmacia y Bioquímica de la misma universidad.

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Microbiota en llamas

Si bien las consecuencias negativas sobre la microbiota pueden afectar a toda la población, existen grupos de personas que requieren especial atención, como quienes tienen un sistema inmunológico comprometido debido a alguna patología o tratamiento inmunosupresor, los neonatos y niños pequeños (cuya microbiota y sistema inmunológico aún están en desarrollo) y los adultos mayores de 65 años. Existe evidencia creciente de que una microbiota intestinal sana ayuda a mantener un estado inmunológico saludable. “Además, también se ha establecido la comunicación entre el intestino y otros órganos, incluido el cerebro, lo que ha dado lugar al concepto de eje intestino-cerebro, también denominado en algunas publicaciones como el segundo cerebro’”, detalla De Cristófano.

En cuanto a los hábitos cotidianos para preservar la salud de la microbiota, los especialistas de la Universidad Hospital Italiano recomiendan tomar antibióticos únicamente cuando es necesario y sostener una alimentación variada y rica en alimentos de origen vegetal. Las fibras presentes en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas sirven de alimento para muchas bacterias beneficiosas. También pueden contribuir los productos fermentados, como yogur natural, kéfir o chucrut. Una vez finalizado un tratamiento con antibióticos, mantener estos hábitos saludables favorece la recuperación gradual de la microbiota.

Una barrera saludable

Aunque todavía quedan muchos aspectos por investigar, hoy sabemos que una microbiota diversa y equilibrada se asocia con una mejor salud general, mientras que los desequilibrios pueden relacionarse con una mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades. En ese contexto, el uso responsable de antibióticos resulta fundamental para preservar su eficacia y proteger la salud presente y futura.