La Capital | riesgos

Los riesgos de automedicarse: fuerte impacto de los antibióticos en la microbiota intestinal

En pleno invierno, cuando hay muchos cuadros virales, hay gente que recurre a los antibióticos sin necesitarlos. Por qué afectan la salud propia y ajena

14 de julio 2026 · 08:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El consumo de antibióticos no es inocuo. Por eso tomarlos sin necesidad es un acto irresponsable para uno y la sociedad 

El consumo de antibióticos no es inocuo. Por eso tomarlos sin necesidad es un acto irresponsable para uno y la sociedad 

Desde la automedicación y la utilización de antibióticos frente a cualquier sintomatología, especialmente en invierno cuando aumentan los cuadros producidos por virus y no tanto por bacterias, hasta su uso para tratar cuadros virales o la creencia errónea de que todos funcionan para cualquier problema médico, el uso indebido de antibióticos constituye uno de los principales desafíos actuales para la salud pública. Incluso en los sistemas de salud persisten dificultades vinculadas a la prescripción adecuada: iniciar tratamientos sin evidencia suficiente, prolongarlos más de los necesario o no ajustarlos según resultados microbiológicos. Estos "desarreglos" incrementan los riesgos para la propia salud, por el impacto en la microbiota y posibles alergias, y también en la salud de la comunidad, ya que se aumenta la resistencia a los antibióticos, lo que produce que muchos ya no sean efectivos cuando realmente se los necesita.

“Este uso inadecuado y muchas veces innecesario tiene consecuencias tanto a nivel individual como social”, advierte Corina Nemirovsky, médica infectóloga y docente de la carrera de especialización en Infectología de la Universidad Hospital Italiano. En lo referido al primer aspecto, al no ser medicamentos inocuos, pueden provocar efectos adversos como alergias, reacciones en la piel y cambios en la microbiota intestinal.

>>Leer más: Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

El uso incorrecto de los antibióticos puede fortalecer algunas bacterias, que se vuelven resistentes, causando que algunas infecciones se vuelvan más difíciles de tratar. Esto no sólo impacta en la persona afectada, sino también en el entorno: “Las resistencias pueden transmitirse de persona a persona, eliminarse por excretas y contaminar el agua, cerrando el círculo de transmisión”, explica Nemirovsky.

A la basura

Otro punto importante es que los antibióticos que sobran de un tratamiento o están vencidos muchas veces se descartan en la basura o por el inodoro, generando contaminación ambiental. Lo correcto es recurrir a puntos habilitados para la eliminación segura, como farmacias hospitalarias.

El organismo alberga microorganismos, como bacterias, hongos, virus y parásitos, que cumplen funciones indispensables para la salud. En el intestino, estos microorganismos conforman la denominada microbiota intestinal, conocida popularmente como “flora intestinal”.

“Cada vez existe más evidencia de que preservar la eficacia de los antibióticos implica también proteger los ecosistemas microbianos que habitan nuestro organismo. Los antibióticos actúan eliminando bacterias causantes de infecciones, pero muchas veces también afectan bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota intestinal”, explica Miguel Ángel de Cristófano, bioquímico y subdirector de las carreras de Farmacia y Bioquímica de la misma universidad.

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Microbiota en llamas

Si bien las consecuencias negativas sobre la microbiota pueden afectar a toda la población, existen grupos de personas que requieren especial atención, como quienes tienen un sistema inmunológico comprometido debido a alguna patología o tratamiento inmunosupresor, los neonatos y niños pequeños (cuya microbiota y sistema inmunológico aún están en desarrollo) y los adultos mayores de 65 años. Existe evidencia creciente de que una microbiota intestinal sana ayuda a mantener un estado inmunológico saludable. “Además, también se ha establecido la comunicación entre el intestino y otros órganos, incluido el cerebro, lo que ha dado lugar al concepto de eje intestino-cerebro, también denominado en algunas publicaciones como el segundo cerebro’”, detalla De Cristófano.

En cuanto a los hábitos cotidianos para preservar la salud de la microbiota, los especialistas de la Universidad Hospital Italiano recomiendan tomar antibióticos únicamente cuando es necesario y sostener una alimentación variada y rica en alimentos de origen vegetal. Las fibras presentes en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas sirven de alimento para muchas bacterias beneficiosas. También pueden contribuir los productos fermentados, como yogur natural, kéfir o chucrut. Una vez finalizado un tratamiento con antibióticos, mantener estos hábitos saludables favorece la recuperación gradual de la microbiota.

Una barrera saludable

Aunque todavía quedan muchos aspectos por investigar, hoy sabemos que una microbiota diversa y equilibrada se asocia con una mejor salud general, mientras que los desequilibrios pueden relacionarse con una mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades. En ese contexto, el uso responsable de antibióticos resulta fundamental para preservar su eficacia y proteger la salud presente y futura.

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Lo último

Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: La identidad no se suspende por 90 minutos

Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

Argentina-Inglaterra: entre el fútbol y Malvinas, un debate que vuelve en cada Mundial

Argentina-Inglaterra: entre el fútbol y Malvinas, un debate que vuelve en cada Mundial

Argentina-Inglaterra, el partido de mayor riesgo del Mundial: gran operativo de seguridad

Argentina-Inglaterra, el partido de "mayor riesgo" del Mundial: gran operativo de seguridad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

El gobierno provincial recibirá a estatales, docentes y agentes de salud para empezar a discutir el aumento salarial de la segunda mitad de 2026

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: La identidad no se suspende por 90 minutos
Información general

Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Un mediocampista de Newells se marchó a la segunda división de Alemania

Un mediocampista de Newell's se marchó a la segunda división de Alemania

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Chicos, vamos a descansar: el video viral de Scaloni antes de la semifinal con Inglaterra

"Chicos, vamos a descansar": el video viral de Scaloni antes de la semifinal con Inglaterra

Francia y España juegan este martes la final anticipada de la que habló hasta Lionel Scaloni

Francia y España juegan este martes la "final anticipada" de la que habló hasta Lionel Scaloni

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

Acueducto Gran Rosario: se abren las ofertas para una obra que beneficiará a 225 mil habitantes

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán