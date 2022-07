Las calles del barrio Santa Lucía ahora tienen nombres de mujeres que hicieron historia

"Mediante la denominación de las calles se revaloriza la historia y la identidad de la ciudad y del barrio, pero además, el hecho de que los nombres elegidos sean de mujeres vuelve estos actos en una reivindicación histórica de la importancia que ellas tuvieron y que durante mucho tiempo han sido corridas del relato oficial. Recordemos que en Rosario solo el 11% de las calles rosarinas lleva el nombre de una mujer", señaló Rueda.

santa lucía.jpg

Las calles renombradas son 8: Olga Cossettini (ex 1754), Amalia Celia Figueredo (ex 1758), Débora Ferrandini (ex 1752), Darwinia De Gallicchio ( ex 1748), Aimé Painé (ex 1741), Julieta Lanteri (ex 1746), Ana María Zeno (ex 1750) y Noelia Chialvo (ex 1756). Tienen el común denominador de que son mujeres que lucharon por los derechos no solamente de otras mujeres, sino de toda la población.

El barrio Santa Lucía tiene 16 calles y aún faltan nombrar 3, por lo que la concejala Rueda adelantó que esperan iniciar un proceso similar para asignar nombres a la totalidad de las arterias.