La angustia por la violencia aumenta los pedidos de licencia de los docentes

Luego del pavor y shock inicial, si bien los ánimos se normalizan y las aulas reabren, no son pocos los maestros que requieren tiempo para recomponerse. El Ministerio de Educación busca brindar contención

En los últimos días no sólo las escuelas fueron baleadas y recibieron amenazas, también sus directivos, que fueron blanco de mensajes intimidatorios.

"No nos podemos terminar de acomodar. Quedamos todos muy afectados. Tenemos mucha angustia y miedo". La enumeración de sensaciones que la directora de una de las escuelas que ya en varias oportunidades fue blanco de amenazas y que en las últimas semanas se enfrentó a una de la decena de situaciones de violencia de las que los edificios escolares fueron escenario muestra cómo el temor va tallando en los equipos directivos, en los docentes y no docentes. "Hay pavor y un shock inicial", dice el delegado de la Regional VI de Educación, Osvaldo Biagiotti, y afirma que "si bien con el paso de los días, el clima se va acomodando", reconoce que no son pocos los maestros que requirieron licencias médicas transitorias o especiales.