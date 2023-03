La Secretaría de Comercio pone a los viajes de egresados bajo la lupa

Quienes viajan este año pagaron en las mismas condiciones 90 mil pesos, tres veces menos. Una suba que las familias de quienes cursan el penúltimo grado de la primaria consideran "abusiva" y que claramente supera con creces cualquier especulación inflacionaria. El grupo había convocado a una reunión para este martes, a las 19, en el Monumento, pero por cuestiones climáticas pasaron la reunión al lunes próximo, misma hora y lugar.

El secretario de Comercio escuchó el martes estos planteos y pidió a las familias un detalle de las exigencias de los contratos y de los presupuestos para analizar si la oferta cumple con las disposiciones del Ministerio de Turismo de la Nación, encargado de regular al turismo estudiantil.

Tras el encuentro acordaron acercar un escrito, explicitando las ofertas de las distintas empresas para que los funcionarios puedan avanzar en el análisis de las condiciones que se proponen para las excursiones que se realizarán el año próximo.

"Nosotros no podemos regular ni fijar precios, ya que los servicios turísticos no están alcanzados por la ley de abastecimiento, porque no se consideran servicios esenciales", advirtió Aviano. Aun así sostuvo que "el estado tiene algunas herramientas para actuar y hemos acordado trabajar juntos para tratar de lograr que haya contratos razonables y que no se juegue con la ilusión de chicos y chicas y con el esfuerzo que tanto hacen las familias".

Leer más: Denuncian aumentos de hasta 300 por ciento en los viajes de estudios a Villa Carlos Paz

Entre otras alternativas, secretario de Comercio anticipó que una vez evaluados los datos podrán ofrecer una instancia de mediación entre familias y empresas. "Las empresas deben ganar el dinero que corresponde, pero no queremos que haya abusos, por eso acordamos un petitorio para poner en marcha todas las herramientas legales que tenemos, que tienen que ver con lealtad comercial, defensa al consumidor y la ley turismo estudiantil", sostuvo.

Un mercado excluyente

A la reunión con funcionarios provinciales asistieron referentes parentales de alumnos de las escuelas Gurruchaga, Virgen del Rosario y San Francisco Solano. Para la vocera del grupo, la reunión fue satisfactoria. "La intervención de la secretaría va a demandar un tiempo, por lo tanto queremos pedir que los padres no firmen contrato con ninguna empresa hasta que se termine la negociación", señaló la madre de un alumno de la Gurruchaga.

Leer más: Educación invita a pensar en alternativas para los viajes de egresados de séptimo grado

Para la mujer, "estamos desnaturalizando un mercado que especula con la ilusión de los chicos y las chicas que terminan su escuela primaria y que desde hace tiempo está dejando afuera a muchas familias por los costos de los viajes".

La referente del grupo comentó que "muchas escuelas se nos acercan y nos comentan que hace años que sus alumnos no tienen viaje de estudios porque no pueden pagarlo, por eso es una buena oportunidad para desnaturalizar ese consumo a cualquier precio".

Por eso, explicó: "Consideramos que el Estado tiene que controlar y regular el turismo estudiantil para que no sea tan exclusivo ni tan excluyente. Las familias tienen que poder acceder a alternativas con precios justos, por esto pedimos que el Estado evalúe los costos y pueda ofrecer un precio comparativo para este tipo de excursiones".