La provincia ya entregó más de 49 mil dispositivos digitales en escuelas

“Estamos trabajando en dos aspectos: por un lado, en el acceso a la conectividad, donde la provincia está haciendo un esfuerzo histórico, con el mayor plan de conectividad que se haya visto para llevar Internet de calidad y servicios a cada rincón de la provincia. Y, por otro, para que todos los santafesinos y santafesinas puedan acceder a un dispositivo para conectarse, para no estar excluido”.

De esta manera el gobernador de la provincia, Omar Perotti, sintetizaba las acciones puestas en marcha (prometidas en su discurso del pasado 1° de Mayo ante la Asamblea Legislativa) para hacer frente a los desafíos de inclusión digital y reducción de las brechas tecnológicas, a través del ambicioso programa Santa Fe Más Conectada que propone conectar a los 365 pueblos y ciudades con más de 4.000 kilómetros de fibra óptica y radioenlaces para proveer Internet de calidad.

El mandatario santafesino se había referido así en septiembre pasado, cuando participó de los actos de entrega, en Rosario y Santa Fe, de 5.281 tablets a jóvenes de la provincia, en el marco del Programa Conectando con Vos que también articula la provincia con el Ente Nacional de Comunicaciones (EnNaCom).

Un mes después de aquella, el viernes último, el gobierno provincial llegó, por otro lado, a la cifra de 40.625 netbooks entregadas a alumnos y alumnas de escuelas secundarias, en el marco de la distribución de equipamiento del plan nacional Conectar Igualdad, en un proceso de distribución que ya superó la cantidad de dispositivos previstos para la primera etapa.

Hoy entregamos 1.696 netbooks a 22 escuelas y en lo que va de este mes logramos entregar 3.079 dispositivos. Nos sentimos muy contentos por haber superado la meta de las 40.000 computadoras que prometió el gobernador el 1º de Mayo en su discurso de apertura de las sesiones legislativas. Este objetivo lo cumplimos en el término de seis meses", recordó el viernes la directora provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman.

En paralelo, el gobierno de Omar Perotti ya lleva distribuidos en las escuelas rurales más de 4.000 equipos de teléfonos celulares. Así, junto a la implementación del Boleto Educativo Gratuito (BEG) y el Boleto Educativo Rural, se asegura no sólo interrumpir la brecha digital, sino también “que nadie falte al colegio, para que quien estudia, trabaja o enseña pueda llegar”, en palabras del propio gobernador.

“La pandemia -remarcó Perotti-, además de haber sido una inmensa tragedia, nos mostró que las brechas en nuestra provincia estaban abiertas, que no todos tenían acceso a la educación, a los servicios digitales, a Internet. No podemos dejar las cosas así. Necesitamos cerrar brechas, que no exista exclusión digital, para que las oportunidades sean para todos y todas”.

El objetivo del programa Conectar Igualdad es poder llevar netbooks a alumnos y alumnas de todo el territorio provincial. “En las escuelas urbanas estamos llegando a todos los alumnos de 2° año y, en las rurales, de 1° a 3°. Ahora nos proponemos alcanzar el 100% de las escuelas en la provincia”, completó Indelman.

Las netbooks pueden ser utilizadas tanto en la escuela como en los hogares de los estudiantes. En este sentido, Conectar Igualdad se propone recuperar y valorizar la escuela pública y reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país, ya que el acceso a la educación digital es un derecho básico.

Por ese motivo, el programa está orientado a trabajar en pos de una sociedad alfabetizada, con posibilidades de un acceso democrático a recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni de las más diversas geografías, tanto rurales como urbanas. Alcanza no sólo a los estudiantes. También involucra a las familias, docentes y directivos que forman parte de este proceso que pretende generar profundas transformaciones para fortalecer la inclusión de las TICs en los procesos educativos.

La alfabetización digital

En cuanto al programa Conectando con Vos, el gobierno provincial junto con Nación busca promover el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones de familias de barrios populares, para que los chicos y chicas de la provincia de Santa Fe puedan incorporar mayor calidad educativa.

En este sentido, el Ministerio de Educación de la provincia desarrolló el Programa de Trayectos Formativos para Docentes, vinculados a alfabetización digital, construcción de ciudadanía digital, tecnologías digitales para la gestión directiva, robótica en la educación inicial y tecnologías digitales para escuelas secundarias rurales.

Esto se encuentra comprendido dentro de más de 50 trayectos formativos que se desarrollaron de manera sistemática durante este año en modalidad virtual, lo que permite afianzar la utilización del campus educativo de la provincia de Santa Fe.

Todas estas acciones se enmarcan en los desafíos de inclusión digital y reducción de las brechas tecnológicas del programa Santa Fe Más Conectada que el gobierno de la provincia lleva adelante, a partir del cual se propone conectar a los 365 pueblos y ciudades con más de 4 mil kilómetros de fibra óptica y radioenlaces para proveer internet de calidad.

En esta primera etapa del programa se llega con wifi libre a distintos puntos de 134 barrios populares de las ciudades de Rosario y Santa Fe.