La provincia relanza el Programa de Educación Vial

"Estamos año tras años viendo cómo mejorar ese programa _subrayó Falo_. El año pasado tuvimos una llegada importante, a alrededor de 9 mil estudiantes en forma indirecta y 5 mil obtuvieron su licencia. La idea es reforzarlos en todo el ámbito provincial".



Al ser consultado qué paso con los diez docentes que estaban capacitando y a quienes no se les renovaron las horas, el funcionario respondió: "Estaban licenciadas para una tarea puntual, a partir de esta reestructuración vuelven a su tarea habitual". Y agregó: "Es mentira que se les dijo que volvían (a su trabajo de origen) de un día para otro. Desde fin del año pasado sabían que había una fecha del cese de la licencia y que tenían que volver a la escuela".



Sobre quiénes reemplazarán a las profesoras en la tarea de capacitación, dijo que será "un equipo que ya se venía capacitando desde el año pasado". "Son perfiles diferentes, es gente que ahora va a estar trabajando fuertemente el tema de las nuevas tecnologías, también está la gente en territorio de la Agencia de Seguridad Vial, más unos docentes que estarían acompañando. Es gente que viene trabajando en los diferentes equipos nuestros, no es gente nueva", añadió.



Según agregó, quienes se harán cargo del programa en este relanzamiento es "gente que va a trabajar territorialmente en coordinación". "Esto _continuó_ se articula con todos los demás programas, vamos a hacer un abordaje más integral y reforzar la idea de educación vial. No hay una incorporación de nuevos equipos".



También señaló que en esta reestructuración están pensados "dos momentos fuertes" a los que proyectan darles "una mayor cobertura": uno para el 10 de junio, Mundial Día de la Educación Vial, donde tienen previsto "trabajar más en las escuelas"; y el otro la Semana de Octubre, "con juegos en la calle, que apunten a la toma de conciencia". "Un equipo con la Agencia de Seguridad Vial va ir recorriendo las distintas localidades reforzando lo que es la toma de conciencia, no solo de la educación vial como concepto sino de la educación ciudadana, que se vincula a la toma de conciencia", indicó el director provincial.

