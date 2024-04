La provincia defendió la medida que premia a los docentes que no falten: "Es un incentivo"

El ministro de Educación, José Goity, refutó las críticas de Amsafé contra el plan de otorgar un plus salarial a los maestros que no falten a trabajar y señaló que es un práctica común en el mundo laboral

Frente a las críticas de Amsafé, el ministro de Educación, José Goyti , afirmó: "Es una propuesta y por la que no eludimos la responsabilidad que tiene el Estado de generar mecanismos de control para bajar los niveles de ausentismo , porque esto parte de un dato que puede ser interpretado de muchas maneras pero lo que no se puede hacer, si se pretende gobernar, es ignorarlo u ocultarlo".

"Nuestro dato en cuanto a recursos que se destinan para reemplazos es alarmante, por lo cual lo que hicimos es, por un lado, mejorar los mecanismos de control y de aplicación de la norma para bajar los niveles de ausentismo que están por fuera de la media nacional o razonabilidad. Entendemos que es un derecho, los defendemos y sabemos que son necesarios, ya que un docente no puede ir a realizar un trabajo cuando no está en condiciones, pero evidentemente algo no está funcionando porque sino los números no serían los que muestran el sistema", señaló el funcionario.